edición general
8 meneos
7 clics
Pedro Sánchez inaugurará el miércoles la primera Cumbre Internacional contra el Odio que tendrá lugar en Madrid

Pedro Sánchez inaugurará el miércoles la primera Cumbre Internacional contra el Odio que tendrá lugar en Madrid

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anticipó la intervención de figuras como la analista Sarah Santaolalla, el ex menor no acompañado y trabajador social Mohamed El Harrak, y la actriz y directora Abril Zamora en un encuentro que buscará visibilizar diversas experiencias de quienes sufren odio tanto en el ámbito digital como fuera de él. Uno de los espacios más destacados del evento, será la mesa orientada a la gobernanza y la cooperación internacional. Esta mesa contará con la participación de Óscar López, ministro para

| etiquetas: pedro , españa , cumbre , madrid , odio
6 2 0 K 77 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 77 actualidad
josde #1 josde
No llevara a Ayuso a esa cumbre, porque como vaya se la hunde, odiando a todos. xD
0 K 20
freeclimb #3 freeclimb
Relacionada:

Sánchez busca mantener su papel de referente 'anti-Trump' con una gran cumbre internacional en Barcelona

www.meneame.net/m/actualidad/sanchez-busca-mantener-papel-referente-an
0 K 14
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Ghandi Sanxe.
0 K 12
javibaz #2 javibaz
Y Ayuso se escapa por si acaso se le apega algo. www.meneame.net/story/ayuso-anuncia-otro-viaje-estados-unidos-tras-acu
0 K 11
#5 Piscardo_Morao
Supongo que habrán invitado a Sara Santaolalla para que cuando vaya a acosarla Vito Quiles puedan tener un ejemplo de como se difunde el odio, otra jugada maestra del Perro Sanxe {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 9
Gadfly #6 Gadfly
Esto me suena a alianza de civilizaciones
0 K 7

menéame