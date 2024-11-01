·
6
meneos
149
clics
Pedro Ruiz cuenta por qué nunca le han invitado y nunca le invitarán a 'El Hormiguero': "Hay allí una rencilla, un rencor"
Dice que están en su derecho, al igual que él tiene derecho a contar su verdad.
pedro ruiz
,
el hormiguero
,
rencilla
5
1
3
#1
Asimismov
Si Pedro Ruiz va al hormiguero, tendré dos motivos para no verle ni a él ni al hormiguero.
3
K
54
#7
Jodere
#1
Así solo tienes uno, no ver el hormiguero.
0
K
7
#9
Asimismov
*
#7
tienes razón aunque tengo varios motivos para no querer verlo, solo un motivo para no verlo.
1
K
19
#2
frg
*
Normal. A semejante imbécil no lo invita ni el imbécil del motos.
Esa "rencilla" creo te parece demasiado a dos ratas peleando por un churro. Por cierto, o es mi imaginación o lo que quiere, y espero fracase, es ir a la Revuelta.
0
K
12
#4
Walldrop
En el thumbnail se parece al Homelander en viejo
1
K
12
#5
Malinke
Llorando para que lo llamen a la Revuelta.
0
K
11
#8
Jodere
#5
Creo que ya en la Revuelta tienen fichados a todos los que van, les sobran ya jetas y propagandistas de sus películas proximas
0
K
7
#6
daniMate
No hay sitio para dos egocéntricos, narcisistas y manipuladores en un solo programa de TV.
0
K
10
#3
Sandilo
*
A mi tampoco me llevarán de invitado, Pedro, y no voy por ahí llorando ni imaginando conspiraciones.
Debes de asumir que tu ridícula carrera de Pedrete terminó hace mucho tiempo y no empeñarte en seguir siendo ese personajillo ridículo, demodé, y trasnochado en el que te has convertido hace ya mucho tiempo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
