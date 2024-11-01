edición general
Pedro Ruiz cuenta por qué nunca le han invitado y nunca le invitarán a 'El Hormiguero': "Hay allí una rencilla, un rencor"

Dice que están en su derecho, al igual que él tiene derecho a contar su verdad.

Asimismov #1 Asimismov
Si Pedro Ruiz va al hormiguero, tendré dos motivos para no verle ni a él ni al hormiguero.
#7 Jodere
#1 Así solo tienes uno, no ver el hormiguero. :troll:
Asimismov #9 Asimismov *
#7 tienes razón aunque tengo varios motivos para no querer verlo, solo un motivo para no verlo.
frg #2 frg *
Normal. A semejante imbécil no lo invita ni el imbécil del motos.

Esa "rencilla" creo te parece demasiado a dos ratas peleando por un churro. Por cierto, o es mi imaginación o lo que quiere, y espero fracase, es ir a la Revuelta.
Walldrop #4 Walldrop
En el thumbnail se parece al Homelander en viejo
Malinke #5 Malinke
Llorando para que lo llamen a la Revuelta.
#8 Jodere
#5 Creo que ya en la Revuelta tienen fichados a todos los que van, les sobran ya jetas y propagandistas de sus películas proximas
#6 daniMate
No hay sitio para dos egocéntricos, narcisistas y manipuladores en un solo programa de TV.
Sandilo #3 Sandilo *
A mi tampoco me llevarán de invitado, Pedro, y no voy por ahí llorando ni imaginando conspiraciones.

Debes de asumir que tu ridícula carrera de Pedrete terminó hace mucho tiempo y no empeñarte en seguir siendo ese personajillo ridículo, demodé, y trasnochado en el que te has convertido hace ya mucho tiempo.
