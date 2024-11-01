·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5507
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
5421
clics
El malentendido
4071
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
5593
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
3821
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
más votadas
452
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
412
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
435
Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023
456
Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]
368
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
82
clics
La peculiar protesta de unos vecinos de Huelva contra los gorrillas: «Esto no es una zona ORA»
Residentes de Costa de la Luz colocan carteles en las calles para pedir a los conductores que no paguen a quienes exigen dinero por aparcar.
|
etiquetas
:
huelva
,
gorillas
,
ora
16
3
0
K
280
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
280
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
sotillo
#2
Pues que se pongan en la puerta de la Junta y de los ayuntamientos a pedir por aparcar políticos
0
K
10
#5
ghotam
*
#4
Ese es el problema, los políticos seguramente tengan su placita de aparcamiento para ellos. Si no sufren los problemas del ciudadano de a pié difícilmente van a buscarles solución.
2
K
28
#7
Sammy_Jankis
#5
En Sevilla la solución fue poner mucha zona azul. Se acabaron los gorrillas... pero ahora te cobra el Ayuntamiento
1
K
19
#1
ghotam
Lo de los gorrillas es ya demasiado. Se creen que hacen un trabajo y que hay que pagarles. Mientras tanto las autoridades mirando hacia otro lado.
0
K
9
#2
bacilo
#1
hay que torear a los gorrillas para que no se extingan
0
K
6
#3
sotillo
#1
El problema son las autoridades que lo permiten incumpliendo la ley
3
K
48
#6
soberao
#3
Malviviendo no habría tenido argumento para empezar la serie sin el primer capítulo sobre el trabajo de los gorrillas. Nadie había tratado este tema con esa naturalidad antes y con ese descaro:
www.youtube.com/watch?v=ztL8KMLJ9Is
1
K
22
#8
ghotam
#6
Muy bueno.
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente