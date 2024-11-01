edición general
La peculiar protesta de unos vecinos de Huelva contra los gorrillas: «Esto no es una zona ORA»

Residentes de Costa de la Luz colocan carteles en las calles para pedir a los conductores que no paguen a quienes exigen dinero por aparcar.

sotillo #4 sotillo
#2 Pues que se pongan en la puerta de la Junta y de los ayuntamientos a pedir por aparcar políticos
ghotam #5 ghotam *
#4 Ese es el problema, los políticos seguramente tengan su placita de aparcamiento para ellos. Si no sufren los problemas del ciudadano de a pié difícilmente van a buscarles solución.
#7 Sammy_Jankis
#5 En Sevilla la solución fue poner mucha zona azul. Se acabaron los gorrillas... pero ahora te cobra el Ayuntamiento :foreveralone:
ghotam #1 ghotam
Lo de los gorrillas es ya demasiado. Se creen que hacen un trabajo y que hay que pagarles. Mientras tanto las autoridades mirando hacia otro lado.
#2 bacilo
#1 hay que torear a los gorrillas para que no se extingan
sotillo #3 sotillo
#1 El problema son las autoridades que lo permiten incumpliendo la ley
#6 soberao
#3 Malviviendo no habría tenido argumento para empezar la serie sin el primer capítulo sobre el trabajo de los gorrillas. Nadie había tratado este tema con esa naturalidad antes y con ese descaro: www.youtube.com/watch?v=ztL8KMLJ9Is
ghotam #8 ghotam
#6 Muy bueno.
