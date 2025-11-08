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Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Paul Collier, catedrático de Economía y Política Pública en la Universidad de Oxford, es una de las voces más influyentes en el debate sobre desarrollo y gobernanza regional. El economista británico ha visitado España para presentar su nuevo libro, Rezagados. Una nueva economía para lugares olvidados. En esta obra, pone el foco en una de las fracturas más profundas de nuestro tiempo: la desigualdad territorial. Tras décadas de globalización, advierte, muchas regiones del mundo y particularmente de España se sienten abandonadas.

| etiquetas: descentralizacion , economía , desigualdad
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5 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
#4 MetalAgm *
#3 Alemania no tiene ese problema... esta descentralizada y sus redes de transportes malladas... en cambio en España parece que solo Madrid y Barcelona existe para los españoles y Malaga para los extranjeros, con un diseño totalmente radial... el resto pues a sobrevivir hasta que echen el cierre...
Madrid y Barcelona es contraproducente seguir metiendo mas empresas y gente en ellas. Hay cientos de ciudades en España donde fomentar la economia y crecer e invertir en servicios e infraestructuras.…   » ver todo el comentario
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ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 yo te diria q ni barcelona....

Trsta de ir por tren a barcelona desde donde vivas, ya veras como, para tener mas de 1 tren al dia, seguro q tienes q pasar por madrid...
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Findeton #1 Findeton
Descentralización es igual a liberalismo. El libre mercado es la descentralización.
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#2 MetalAgm *
#1 Falso. El libre mercado tiende a concentrar todo para "mayor rentabilidad" y crear la economia de escala que beneficia a los pocos de siempre... Descentralizar es todo lo contrario al liberalismo: es hacer que una empresa no se concentre en Madrid, sino que abra 3 o 4 oficinas mas pequeñas en distintos puntos del pais y que la administracion publica se distribuya por todo el territorio... Por eso con Margaret Thatchet Sheffield se quedo en la mierda en favor de Londres como dice el economista en el articulo hablando de su ciudad natal...
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#3 encurtido *
#2 Lo que comentas es centralización, un ente estatal que se dedica a repartir. Pero tiene que existir ese ente central global distribuidor. Es decir, algo que les dice "tú para allá, tú para el otro lado".

En condiciones normales, de total descentralización, lo habitual y lo previsible es la concentración en zonas o clústeres porque las empresas van a donde les sea más rentable. A veces en donde por lo que sea hay recursos o se da mejor una determinada actividad, y otras por algún tipo de fiscalidad favorable (como las multinacionales en Irlanda por el IS o los fondos de inversión en Suiza o Luxemburgo).
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menéame