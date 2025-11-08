Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Paul Collier, catedrático de Economía y Política Pública en la Universidad de Oxford, es una de las voces más influyentes en el debate sobre desarrollo y gobernanza regional. El economista británico ha visitado España para presentar su nuevo libro, Rezagados. Una nueva economía para lugares olvidados. En esta obra, pone el foco en una de las fracturas más profundas de nuestro tiempo: la desigualdad territorial. Tras décadas de globalización, advierte, muchas regiones del mundo y particularmente de España se sienten abandonadas.
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Madrid y Barcelona es contraproducente seguir metiendo mas empresas y gente en ellas. Hay cientos de ciudades en España donde fomentar la economia y crecer e invertir en servicios e infraestructuras.… » ver todo el comentario
Trsta de ir por tren a barcelona desde donde vivas, ya veras como, para tener mas de 1 tren al dia, seguro q tienes q pasar por madrid...
En condiciones normales, de total descentralización, lo habitual y lo previsible es la concentración en zonas o clústeres porque las empresas van a donde les sea más rentable. A veces en donde por lo que sea hay recursos o se da mejor una determinada actividad, y otras por algún tipo de fiscalidad favorable (como las multinacionales en Irlanda por el IS o los fondos de inversión en Suiza o Luxemburgo).