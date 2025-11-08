Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Paul Collier, catedrático de Economía y Política Pública en la Universidad de Oxford, es una de las voces más influyentes en el debate sobre desarrollo y gobernanza regional. El economista británico ha visitado España para presentar su nuevo libro, Rezagados. Una nueva economía para lugares olvidados. En esta obra, pone el foco en una de las fracturas más profundas de nuestro tiempo: la desigualdad territorial. Tras décadas de globalización, advierte, muchas regiones del mundo y particularmente de España se sienten abandonadas.