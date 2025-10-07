edición general
Patxi López asegura que el Congreso también paga gastos en efectivo y el Grupo Socialista lo corrige: "Se abonan vía transferencia"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha esgrimido este martes como argumento de que "no hay financiación ilegal" en su partido que el pago de dinero en efectivo "es una práctica habitual en todas las empresas e incluso en el Congreso y el Senado".

duende #1
Patxi López el justificador, justificando por encima de sus posibilidades.
Ya que el congreso parece ser que no paga en efectivo (que raro) sólo quedan los bares y el P$OE.
Pertinax #2
El vídeo.
youtube.com/shorts/A7ybOStxIEY?si=qzLB0ckcYMRCSuSx

El muy ignorante no sabe ni conjugar el imperativo, va a saber de nada más. Es el tontopollas con más éxito de la política española. Y la competencia es atroz.
BlackDog #3
Los que quieren abolir la prostitución de putas, los que quieren limitar los pagos en efectivo pagando miles de euros en efectivo, los que están muy en contra del cambio climático cogiendo el falcón para desplazarse 300 kilómetros... si es que...
#4 Abril_2025
"es una práctica habitual en todas las empresas"

En la construcción, en la hostelería...
duende #5
#4 Y al parecer en el P$OE
CharlesBrowson #6
con la etiqueta de la chistorra bamboleando desde su orto
