Patxi López asegura que el Congreso también paga gastos en efectivo y el Grupo Socialista lo corrige: "Se abonan vía transferencia"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha esgrimido este martes como argumento de que "no hay financiación ilegal" en su partido que el pago de dinero en efectivo "es una práctica habitual en todas las empresas e incluso en el Congreso y el Senado".
Ya que el congreso parece ser que no paga en efectivo (que raro) sólo quedan los bares y el P$OE.
youtube.com/shorts/A7ybOStxIEY?si=qzLB0ckcYMRCSuSx
El muy ignorante no sabe ni conjugar el imperativo, va a saber de nada más. Es el tontopollas con más éxito de la política española. Y la competencia es atroz.
En la construcción, en la hostelería...