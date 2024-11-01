edición general
El Patronato: los reformatorios donde la dictadura de Franco internaba a mujeres solteras, lesbianas o rebeldes para inculcarles valores católicos ultraconservadores

Su madre había crecido bajo la dictadura española, que duró décadas y terminó en 1975, pero los detalles de su infancia eran vagos. Todo cambió una navidad, hace diez años, cuando Marina tenía unos veinte años. Aquella noche de invierno, sentados alrededor de la mesa, con una nube de humo de cigarrillo en el aire y las copas de vino vacías, la madre de Marina, Mariona Roca Tort, comenzó a hablar. "Mis padres me denunciaron a las autoridades", les contó Mariona. "Me metieron en un reformatorio cuando tenía 17 años".

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Los reformatorios eran instituciones donde se detenía a niñas y mujeres jóvenes que se negaban a conformarse a los valores católicos del régimen franquista: madres solteras, chicas con novio, lesbianas. Las chicas que habían sufrido abusos sexuales eran encarceladas, asumiendo la culpa de su propio abuso. Las huérfanas y las niñas abandonadas también podían acabar viviendo tras los muros de un convento.
14
juliusK #6 juliusK *
#1 no, aunque mayoritariamente eran niñas también los niños fueron encarcelados en esas benéficas instituciones, casi siempre gestionadas, Dios mediante claro, por siniestras órdenes religiosas. Como anécdota personal, yo nací en 1.960 y recuerdo a mí muy severo padre amenazando con meter en el reformatorio a mi hermano mayor (1.954) por catear en el cole y recuerdo el horror que nos inspiraba la palabreja.
5
Antipalancas21 #7 Antipalancas21 *
#6 A las mujeres obligatoriamente tenían que hacer, el Servicio Social de la Sección Femenina, que era la sección femenina de la falange española, que equivalía en las mujeres entre los 17 y 35 años al servicio militar obligatorio en los hombres
3
juliusK #8 juliusK
#7 Correcto, yo iba a buscar a mi primera novia (lágrimas en la lluvia...) a las clases del Servicio Social, trabajos manuales y pediatría elemental (bordado no que ya eran los 70 e iban de modernos) pero eso no cuestiona que también hubiese reformatorios para chavales.

Los abusos a menores en los internados franquistas: de la tortura a la explotación laboral | lamarea.com share.google/4fvoHdp9jVLQiNedo
3
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#8 Igual que yo, creo recordar que les daban una cartilla sellada y la tenían que presentar si querían trabajar, sacarse el pasaporte, estudios superiores o carnet de conducir, duro hasta 1978.
4
juliusK #10 juliusK
#9 Sasto se daba fe de la adhesión a los principios fundamentales (los mismos que juro defender Campe) con la cartilla con los sellos.
0
jepetux #21 jepetux
#7 El Servicio Social Femenino no era exactamente "obligatorio" ni equivalente al servicio militar masculino (condiciones de servicio, duración, horarios, disciplina, etc...). Era un requisito para obtener una "cartilla" sellada (certificado) que permitía acceder a determinados "privilegios", si reunías otros requisitos, claro (pasaporte, acceso a la universidad, oposiciones, empleos públicos, carnet de conducir, permiso de armas…). Las mujeres que no lo hacían no…   » ver todo el comentario
0
Antipalancas21 #25 Antipalancas21
#21 Si llamas privilegios, poder trabajar. en empresas no estatales, era una mierda como todo lo del falange y la dictadura.
0
pazentrelosmundos #11 pazentrelosmundos
#0 escucho un podcast, divulvadoras de la historia. Y creo recordar que fue en ese, donde entrevistaron a una mujer que pasó por el Patronato. Era historia para no dormir. Ella se escapó y la volvieron a meter, si ya era un infierno antes imagina después.

Contaba de compañeras embarazadas, que las ataban para parir e insulto a tras insulto.

Gracias por traer esto. Es terrible, pero nosotras tenemos mucho que perder con el fascismo. Y traer esto es bien. Para que los putos cretinos que rondan por aquí que sepan a que nos quieren condenar.
10
devilinside #12 devilinside
#11 Da igual, sois seres de segunda para ellos
1
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos
#12 lo sé...
0
makinavaja #5 makinavaja *
Bajo la dictadura.... y la democracia, que el Patronato de Protección a la Mujer estuvo funcionando hasta 1985 :-D :-D
4
ElUltimoMono #2 ElUltimoMono
Gracias a la hija por contar la historia y a ti por compartirla #0
5
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Hay que sacar a la luz todas las tropelías que se cometían cuando estaba en el poder ese dictador asesino de españoles.
11
#4 fingulod
Yo sabia algo... pero me ha puesto los pelos de punta sobremanera.
2
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
No sé, no sé, ¿pero no era todo placidez y paz?
1
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#13 La única placidez y paz que había es cuando tiraban el cuerpo a una cuneta de un asesinado, después de no tener ni un juicio ni defensa.
2
Penetrator #18 Penetrator
#13 Por supuesto que era un remanso de paz. Sempre que no fueras mujer, rojo, ateo, gay, masón, judío, pobre, vasco, catalán...
3
Cehona #24 Cehona
Y viendo la deriva en pérdidas de derechos, no me extrañaría.
Ya vemos como el Opus se marcha de la concertación para seguir con la segregación por sexos en la escuela.
0
MisturaFina #16 MisturaFina
Puro machismo y una iglesia creada por machistas. ESTA ES NUESTRA HERENCIA CULTURAL.
Y por eso en necesario acabar con el machismo que lo impregna todo.
1
Natxelas_IV #23 Natxelas_IV
Franco murió hace 50 años y vosotros seguís obsesionados con él. El resto del país habla de temas actuales como vivienda, infraestructuras, inteligencia artificial o sanidad, pero vosotros seguís atascados en 1975 en un foro cada vez más vacío, votando artículos sobre un muerto. No tenéis memoria histórica, simplemente no podéis superarlo. Cada 20 de noviembre volvéis a sacar el tema del dictador para seguir siendo "los que están en contra", porque sin ese enemigo no sabéis qué identidad tenéis. Sois los únicos que mantienen vivo a Franco. Lo ridículo no es recordar la historia, sino necesitar ese recuerdo para saber quiénes sois.
3
oriolmat #26 oriolmat
todas las internas acabaron sodomizadas
1
#27 fingulod
#26 Lógico, tenían que seguir vírgenes.

Sí, da un asco extremo.
0
#20 dark871
No como ahora, que una cosa es ser tolerante con la sexualidad y otra cosa es pasarse de frenada porque más de un chavalillo/a/e está confuso y cree que ahora está de moda ser homosexual o cambiarse de género. Ese chaval tiene que ser lo que siente, no lo que le diga ni la iglesia ni un partido político o ideología. Hemos pasado de un extremo al otro como siempre, JODER! SIEMPRE IGUAL! DEJAD QUE LA PUTA GENTE ELIJA COMO QUIERE SER Y NO DEIS MÁS LA TURRA. Una convivencia entre gente tradicional y familiar y gente que no tiene hijos y elije estar soltera y que sea heterosexual, homosexual o trans. Y dejaos ya de tanta polla de que una cosa es mejor que otra! VUESTROS PUTOS MUERTOS YA.
4
Ludovicio #22 Ludovicio
#20 Menuda película.
¿De que extremo hablas? Nadie se ha "hecho gay" porque esté de moda.

Cada día os guionizan peor a los astroturfers.
1
Carnedegato #17 Carnedegato
Franco, Franco, franco, francooooo
3
#19 Nusku
#17 Seguramente hoy has mencionado más veces a Franco que el 99% de los meneantes..., y sólo son las 14h
0

