El Patronato: los reformatorios donde la dictadura de Franco internaba a mujeres solteras, lesbianas o rebeldes para inculcarles valores católicos ultraconservadores

Su madre había crecido bajo la dictadura española, que duró décadas y terminó en 1975, pero los detalles de su infancia eran vagos. Todo cambió una navidad, hace diez años, cuando Marina tenía unos veinte años. Aquella noche de invierno, sentados alrededor de la mesa, con una nube de humo de cigarrillo en el aire y las copas de vino vacías, la madre de Marina, Mariona Roca Tort, comenzó a hablar. "Mis padres me denunciaron a las autoridades", les contó Mariona. "Me metieron en un reformatorio cuando tenía 17 años".