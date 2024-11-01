El Patronato: los reformatorios donde la dictadura de Franco internaba a mujeres solteras, lesbianas o rebeldes para inculcarles valores católicos ultraconservadores

Su madre había crecido bajo la dictadura española, que duró décadas y terminó en 1975, pero los detalles de su infancia eran vagos. Todo cambió una navidad, hace diez años, cuando Marina tenía unos veinte años. Aquella noche de invierno, sentados alrededor de la mesa, con una nube de humo de cigarrillo en el aire y las copas de vino vacías, la madre de Marina, Mariona Roca Tort, comenzó a hablar. "Mis padres me denunciaron a las autoridades", les contó Mariona. "Me metieron en un reformatorio cuando tenía 17 años".
| etiquetas: dictadura , franco , el patronato , mujeres solteras.lesbianas o rebeldes
Contaba de compañeras embarazadas, que las ataban para parir e insulto a tras insulto.
Gracias por traer esto. Es terrible, pero nosotras tenemos mucho que perder con el fascismo. Y traer esto es bien. Para que los putos cretinos que rondan por aquí que sepan a que nos quieren condenar.
Ya vemos como el Opus se marcha de la concertación para seguir con la segregación por sexos en la escuela.
Y por eso en necesario acabar con el machismo que lo impregna todo.
