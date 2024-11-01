·
6
meneos
16
clics
La patronal de las pymes advierte de un aumento "muy preocupante" del "absentismo" laboral por las bajas médicas
La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, estima que las bajas laborales tienen un impacto de 33.000 millones de euros del que la mitad afecta a las empresas.
|
etiquetas
:
pymes
,
absentismo
5
1
0
K
59
actualidad
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
Te pagan una mierda, no tienes ni para vivir dignamente, pero se preocupan cuando te pones enfermo.
Qué mundo más bonito...
3
K
54
#4
sotillo
#1
Y te mandan a vivir a tomar por culo ¿Quien puede mantener la moral alta? Que lastima no ser notario o concejal de urbanismo para que me regalen una casa en la playa
2
K
39
#16
RanaPaca
#4
lo hacen por tu bien, que el centro de las ciudades está muy contaminado y hay mucho estrés
0
K
6
#5
Atusateelpelo
#1
No se preocupan cuando te pones enfermo...
...se preocupan cuando no vas a trabajar porque estas enfermo.
2
K
51
#8
Txiva
Las bajas médicas NO son absentismo laboral.
4
K
51
#10
Atusateelpelo
*
#8
Lo es.
El absentismo laboral incluye cualquier ausencia física, voluntaria o involuntaria, del trabajador a su puesto durante el horario pactado, ya sea justificada (bajas médicas, permisos) o no justificada (faltas injustificadas, impuntualidad). Engloba accidentes, enfermedades, motivos personales, huelgas, maternidad/paternidad y situaciones de inadaptación o desmotivación.
CC
#9
#7
1
K
28
#11
Akuandi
#10
ok. Gracias por la aclaración.
1
K
27
#7
Seat127
Demuestran su catadura moral cuando llaman absentismo a que un trabajador esté enfermo y un médico considera que no es apto para trabajar con esa enfermedad.
2
K
31
#6
Atusateelpelo
Que prueben a no llevar al trabajador al 120% de su capacidad para ganar mas.
0
K
20
#15
trasparente
Han creado unos ambientes de trabajo hipertoxicos, y la gente descarrila, normal. Me parece raro que no haya más bajas por temas psicológicos.
1
K
18
#9
Akuandi
Una baja médica no es absentismo.
Por otro lado, tb las aseguradoras están preocupadas por la cantidad de gente de más q muere prematuramente, afectando a su negocio. Cuanta mala gente!
Lo de molestarse en cuidar de la salud de la poblacion ya si eso para otro día...
1
K
18
#14
Brutomecanico
En la empresa donde trabajo la dirección se encarga de hacer las condiciones inaguantables para que te vayas pronto por tu propio pie. Deberían investigar a las empresas.
1
K
17
#2
muerola
Pues ya saben lo que tienen que hacer pagar más impuestos para mejorar la atención primaria y se reducirian las bajas
0
K
11
#13
Destrozo
Los hijos de puta te quitan la salud y luego se quejan luego cuando te falta salud para ir a trabajar
0
K
10
#12
aupaatu
*
Si no cuidas la salud fisica y mental de los empleados con promesas de unas mejores condiciones un mañana que nunca llega ,no te puedes quejar de la falta de fideliad y fervor ciego hacia la empresa.
Al final prevalece la logica de la salud es lo primero
0
K
9
#3
Escafurciao
Las bajas médicas afectan al trabajador, que es el que está malo.
0
K
8
#17
fremen11
Joder es que los esclavos iban todos días al curro estuviesen enfermos o no....les ha faltado decir, hijosdeputa.......
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
