La patronal propone subir el salario mínimo un 1,5%, por debajo de la inflación de este año

Las patronales CEOE y Cepyme han fijado su posición de cara a la negociación que está a punto de abrir el Ministerio de Trabajo para volver a subir el salario mínimo interprofesional. El comité ejecutivo de CEOE ha acordado este martes plantear un incremento del 1,5% para el año 2026, lo que supondría alcanzar los 16.824 euros brutos anuales. Así, el SMI quedaría en 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades, 18 euros más que ahora. La media de inflación de los últimos 12 meses es del 2,7%.

tul #2 tul
miserables de mierda
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
Ratas, definición gráfica  media
#4 alkalin
Hoy en día cualquiera se pone a dirigir una empresa.

¿Han pensado alguna vez en que si sus empleados pierden poder adquisitivo, van a vender menos?

Ya lo decía el CEO de Renault:

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Debería subir un 25% pero hay que servir a los estadounidenses, británicos y alemanes baratito

laveolo #3 laveolo
No sólo tendría que subirse el salario mínimo la inflacción, sino que el resto de contratos estuviesen referida su cuantía al salario mínimo (mínimo +60% del mínimo), para arrastrar a toda la población.
#9 Pitchford
Debería hablarse siempre de salarios reales con paridad de poder de compra, es decir que, en este caso, proponen bajar el salario mínimo un 1,2%.
JackNorte #8 JackNorte
Aceptamos subir a la patronal ese sueldo anual durante los proximos diez años , si es tan bueno , sera mejor que lo prueben ellos.
Dene #12 Dene
Yo propongo que suba lo mismo que los beneficios empresariales
O lo mismo que el sueldo del caradura este
Dramaba #6 Dramaba
Siempre tan majas las patronales
sat #11 sat
Yo propongo bajar las ganas de trabajar un 10% mensual hasta que el SMI llegue a los 1500 euros.
#7 VFR
el hombre propone y dios dispone
#10 tromperri
Pero Garamendi, el empresario que nunca fundó una empresa, se actualizará el suyo por encima del IPC.
Garamendi, como empresario, no me representa.
Impresentable el tío este.
