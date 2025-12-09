La patronal propone subir el salario mínimo un 1,5%, por debajo de la inflación de este año

Las patronales CEOE y Cepyme han fijado su posición de cara a la negociación que está a punto de abrir el Ministerio de Trabajo para volver a subir el salario mínimo interprofesional. El comité ejecutivo de CEOE ha acordado este martes plantear un incremento del 1,5% para el año 2026, lo que supondría alcanzar los 16.824 euros brutos anuales. Así, el SMI quedaría en 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades, 18 euros más que ahora. La media de inflación de los últimos 12 meses es del 2,7%.