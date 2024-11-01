La patronal eléctrica europea dice que el apagón fue “el efecto de una normativa obsoleta del control de tensión”

La patronal eléctrica europea, Eurelectric, se ha sumado este lunes a las numerosas voces que apuntan que uno de los desencadenantes del histórico apagón del 28 de abril fue una regulación inadecuada. En concreto, la relacionada con el control de tensión, que es responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El director de Regulación de Endesa ha recordado que, con la normativa vigente las renovables españolas no podían controlar tensión. Mientras, en Portugal pueden prestar ese servicio desde 2020