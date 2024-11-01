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Patriotismo
El patriotismo es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia.
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#2
ombresaco
-¿Qué es un patiotra?
+ Te lo voy a explicar. Pero primero acercate a la nevera y traeme una cerveza, y si quieres, patiotra
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#7
malditopendejo
Un patriota, un idiota
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#8
Ludovicio
#7
m.youtube.com/watch?v=SuyycuPiwjc
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#9
Leon_Bocanegra
youtu.be/MmmscT2jUZk?is=7vMWVSWzQbBTy1Qf
Alguien tenia que poner esto, ya que
#7
ha puesto lo que todos sabemos y Evaristo nos recuerda de vez en cuando (espero que el 30 de mayo me lo recuerde en directo)
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#6
Sinfonico
Pensar que una parte del mundo es mejor que las demás por el hecho de que tú has nacido en ella.
Aparte de narcisismo, ser patriota, también es algo de ignorancia.
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#1
Catapulta
Sentimientos sobre la razón.
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#5
ombresaco
bajo esa definición, el sionismo previo a 1947, no podría considerarse un patriotismo, pero sí un nacionalismo, no?
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#10
Kamillerix
Por una vez cito a Unamuno:
"Qué país, qué paisaje y qué paisanaje"
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#3
founds
Yo amo mi tierra pero odio su cultura y su gente
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6
#4
Catapulta
#3
Tú tienes un terreno Franco
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comentarios)
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+ Te lo voy a explicar. Pero primero acercate a la nevera y traeme una cerveza, y si quieres, patiotra
Alguien tenia que poner esto, ya que #7 ha puesto lo que todos sabemos y Evaristo nos recuerda de vez en cuando (espero que el 30 de mayo me lo recuerde en directo)
Aparte de narcisismo, ser patriota, también es algo de ignorancia.