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La pasarela de El Bocal no concuerda con la que figura en el proyecto original de 2003

La pasarela de El Bocal no concuerda con la que figura en el proyecto original de 2003

El diseño inicial contemplaba un puente con tres vigas principales, una de las cuales no se aprecia en las imágenes actuales, y un tablero apoyado en la parte superior de estas y no anclado en sus laterales.

| etiquetas: el bocal , tres vigas
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3 comentarios
10 1 0 K 114 actualidad
ahotsa #1 ahotsa *
Relacionada y aumentada:
www.meneame.net/m/actualidad/oxidacion-metal-podria-estar-tras-tragedi

En lugar de apoyada sobre tres vigas, parece que la plataforma estaba "colgada", no apoyada, de dos laterales con herrajes oxidables pegado al mar. Ni Pepe Gotera y Otilio...
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#3 unocualquierax
#1 #2
HOMICIDIO CULPOSO.
Alguien debería acabar en prisión por esto.

("Homicidio culposo o imprudente : No existe intención de matar; la muerte ocurre por negligencia, imprudencia o falta de cuidado").
... O por quedarse con la pasta al hacerlo más barato.
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makinavaja #2 makinavaja
Los sobres hay que sacarlos de algún lado... reduciendo lo que sea... :troll: :troll:
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menéame