¿Qué pasará este 12 de noviembre tras una de las tormentas solares más fuertes del año? Tenga cuidado con los aparatos electrónicos

Expertos entregan una serie de recomendaciones y hacen llamado a la calma. El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA de Estados Unidos ha emitido una alerta G4 (Severa) por una potente tormenta solar que se espera impacte la Tierra hacia el mediodía del miércoles 12 de noviembre. El fenómeno, resultado de una reciente y gran Eyección de Masa Coronal (EMC) y potenciado por una fuerte fulguración solar de clase X5.1, pone en alerta a operadores de infraestructura crítica en todo el mundo.
| etiquetas: tormenta solar , tierra , clima
es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859
Claro que aparatos eléctricos había pocos .. el telégrafo y poco más.
En aquella época los cables del telégrafo, invento que había empezado a funcionar en 1843 en los Estados Unidos, sufrieron cortes y cortocircuitos que provocaron numerosos incendios, tanto en Europa como en Norteamérica.
SIN PILAS NI ENCHUFES A LA RED
PUEDES VER CUALQUIER VIDEOCASETE
ESTA BOLA DE ADIVINA PONE MUSICA DIVINA
Y SIN PLATO NI AMPLIFICADOR SUENA IGUAL QUE LA TELEVISION
ZUM ZUM CULOMBIO CULOMBIO
ZUM ZUM Y ME PEGO UN VOLTIO
APRENDETE ESTAS PALABRAS SON EL NUEVO ABRACADABRA
ZUM ZUM FARADIO FARADIO
ZUM ZUM Y ME IMPORTA UN VOLTIO
QUE TIENE ESTA BOLA QUE A TODO EL MUNDO LE MOLA
TE SIENTAS ENFRENTE Y ES COMO EN EL CINE
TODO LO CONTROLA ES UN ALUCINE
ES COMO UN… » ver todo el comentario