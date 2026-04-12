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El pasado como periodista de Isabel Díaz Ayuso fuera de España: "Estuve echando currículums por todas partes"

Uno de los hitos de su carrera de los que más se ha hablado fue la idea que tuvo de abrir una cuenta de Twitter (ahora X) para Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Cuando esto se supo, dio paso a muchas bromas

| etiquetas: ayuso , periodista , pecas , publirreportaje
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9 comentarios
10 4 1 K 131 Ayuso_news
rutas #5 rutas
Malditas sean las empresas que rechazaron su currículum y la correspondiente subvención por contratar a una subnormal.
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JuanCarVen #8 JuanCarVen
#0 trabajas un año en Irlanda pero eres incapaz de en una reunión del PPE expresarte mínimamente en inglés, no se Rick.
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reithor #1 reithor
En esa etapa fraguó su rencor contra los vivos.
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Delay #4 Delay
Los últimos tuits de Díaz Ayuso cuando era la 'Perra Pecas' de Aguirre
www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-perra-pecas-de-esperanza-a
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#6 Aladroque *
la noticia que tú mismo has enviado en #0 confirma que no era ella la que manejaba la cuenta del perro Pecas. Ya sabemos que los ciber voluntarios del PSOE os limitáis a copiar y pegar las noticias que os mandan para ganaros un cuenco de dogchow, pero estaría bien que al menos abriéseis las noticias que os hacen enviar.

PD: Parece que lo que sí que os une a todos los cibervoluntarios es lo de meteros en el historial del que os ha dado en todo el hocico para votarle negativo sus comentarios antiguos xD xD xD xD xD xD

Hoy te has ganado ración doble de dogchow, kamarada
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Delay #7 Delay
#6 ¿Nueva cuenta, Manolitro?
¡Al ignoreeee! xD xD
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Chinchorro #3 Chinchorro
Pecas, el mejor perro de la peor persona.
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Malinke #9 Malinke
¡Qué asco estos de telecinco.es! Sólo publicidad de Ayuso.
Normal que no le guste hablar de su pasado como periodista, que yo sepa algo de una cadena de radio en Irlanda y, a saber lo que fue aquello, nada más.
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#2 laruladelnorte
Ya puede estar agradecida a Pecas,gracias al perro y a su dueña llegó a donde llegó. :foreveralone:
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menéame