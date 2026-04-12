El pasado como periodista de Isabel Díaz Ayuso fuera de España: "Estuve echando currículums por todas partes"

Uno de los hitos de su carrera de los que más se ha hablado fue la idea que tuvo de abrir una cuenta de Twitter (ahora X) para Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Cuando esto se supo, dio paso a muchas bromas
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PD: Parece que lo que sí que os une a todos los cibervoluntarios es lo de meteros en el historial del que os ha dado en todo el hocico para votarle negativo sus comentarios antiguos
Hoy te has ganado ración doble de dogchow, kamarada
¡Al ignoreeee!
Normal que no le guste hablar de su pasado como periodista, que yo sepa algo de una cadena de radio en Irlanda y, a saber lo que fue aquello, nada más.