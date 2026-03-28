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Los partidos de Sumar urgen a cambiar ya el nombre de la coalición y se emplazan a la vuelta de Semana Santa

El 21 de febrero los partidos hoy integrados en Sumar, IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, lanzaron un acto de refundación donde renovaron sus votos para ir juntos a las próximas generales. Una coalición que a día de hoy no tiene marca electoral ni candidato, tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir como cabeza de lista. Una situación que comienza a generar inquietud en estas formaciones, que urgen a fijar ya un nuevo nombre con el objetivo de asentarlo en el imaginario colectivo y dejar definitivamente atrás Sumar.

| etiquetas: partidos , sumar , urgen , cambiar , nombre , coalición
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3 comentarios
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Harkon #1 Harkon
Yo les recomiendo "Trepar", les viene al pelo...
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#2 DatosOMientes
Ya que parece que Podemos va a quedar libre como marca electoral al desaparecer, podrían usarlo.
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Duke00 #3 Duke00 *
{0x2b06} ️#_1 Lo que tú sienteees se llama obsesiooón.
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menéame