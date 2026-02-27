edición general
El Partido Laborista de Starmer sufre otro golpe electoral y queda detrás de los verdes y la ultraderecha

Los resultados de Gorton y Denton han supuesto un aviso serio del vuelco general que está por llegar. El Partido Verde ha obtenido la primera posición, con un 41% de los votos; Reform UK ha logrado un 29%; el Partido Laborista, un 26%. En el caso de los conservadores, su presencia y apoyo han sido residuales, con un 2% de los votos. Sigue en #1

me vi ayer la miniserie "Dirty Bussiness" sobre la privatización del agua desde Tatcher al escándalo de Thames Water. Dejan bien clarinete las puertas giratorias de Starmer & pals en dichas antaño orgullosas infraestructuras hoy devenidas en 0 mantenimiento y muchos bonus para ejecutivos mientras vierten directamente mierda a su sistema fluvial con 0 sanciones y una Enviromental Agency convertida por los Cameron y Truss en reguladora con financiación de a quienes tiene que regular y sistemas de auto-regulación con 0 supervisión. No me extraña que los Verdes empiecen a parecer alternativa viendo las soluciones laboristas...
La gente vota izquierda y resulta que el partido de izquierdas oficial está colonizado por la derecha.
De qué me suena....
Sigue:
El primer ministro británico, Keir Starmer, sufrió la peor de sus pesadillas a medida que los resultados del recuento llegaban, en la madrugada de este viernes. La candidata del Partido Verde en la elección parcial de la circunscripción de Gorton y Denton, Hannah Spencer, una fontanera (de profesión; nada que ver con el término que se usa en la jerga política) con enorme energía personal y gran vocación pública, ha logrado una victoria arrolladora y ha conquistado un escaño que el…   » ver todo el comentario
