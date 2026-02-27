El Partido Laborista de Starmer sufre otro golpe electoral y queda detrás de los verdes y la ultraderecha

Los resultados de Gorton y Denton han supuesto un aviso serio del vuelco general que está por llegar. El Partido Verde ha obtenido la primera posición, con un 41% de los votos; Reform UK ha logrado un 29%; el Partido Laborista, un 26%. En el caso de los conservadores, su presencia y apoyo han sido residuales, con un 2% de los votos. Sigue en #1
De qué me suena....
El primer ministro británico, Keir Starmer, sufrió la peor de sus pesadillas a medida que los resultados del recuento llegaban, en la madrugada de este viernes. La candidata del Partido Verde en la elección parcial de la circunscripción de Gorton y Denton, Hannah Spencer, una fontanera (de profesión; nada que ver con el término que se usa en la jerga política) con enorme energía personal y gran vocación pública, ha logrado una victoria arrolladora y ha conquistado un escaño que el… » ver todo el comentario
www.eldiario.es/internacional/victoria-verdes-escano-manchester-vuelve