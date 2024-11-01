La participación de España en el Mundial de fútbol, en riesgo por los pleitos renovables en Estados Unidos

Los fondos que litigan contra España por los recortes han recibido luz verde al embargo de bienes en Estados Unidos. En la diana, desde el autobús de la Federación al catering o cualquier tipo de pago o activo necesario para la participación en la Copa del Mundo: "Vamos a vigilar al centímetro"
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Hay
Huevos
Pero sí existe relación. Y si van, embargarán el autocar, y se quedarán con Lamine Yamal y Cucurella.
Menos mal que el PP ha velado por ¡¡ España !!
Para el resto de mortales esto no deja de ser una puta gilipollez de "noticia"