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La participación de España en el Mundial de fútbol, en riesgo por los pleitos renovables en Estados Unidos

La participación de España en el Mundial de fútbol, en riesgo por los pleitos renovables en Estados Unidos

Los fondos que litigan contra España por los recortes han recibido luz verde al embargo de bienes en Estados Unidos. En la diana, desde el autobús de la Federación al catering o cualquier tipo de pago o activo necesario para la participación en la Copa del Mundo: "Vamos a vigilar al centímetro"

| etiquetas: futbol , mundial , usa , money
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22 comentarios
4 1 1 K 56 actualidad
Comentarios destacados:      
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
serian unas risas, ojalá
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Poplíteo #5 Poplíteo
#1 Estoy taaaaaaaaan de acuerdo contigo!
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emmett_brown #13 emmett_brown
#1 No
Hay
Huevos
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#8 luckyy
Ahora es cuando M. Rajoy y sus secuaces comparecen y pagan las multas
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Poplíteo #9 Poplíteo
#8 Totalmente borrachos y con nuestra guita.
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hakcer_dislexico #11 hakcer_dislexico
#8 Esa parte ese panfleto de mierda de La Razon la ha obviado
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elgranpilaf #7 elgranpilaf
No debería ir ninguna selección. Boicot general a los juegos olímpicos!!!
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#12 colorincolorado
#7 boicot a los equipos de usa igual que a los rusos, por montar una guerra.
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MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#7 Eso sería mezclar fútbol y política, no como lo de prohibir jugar a la selección rusa. Cosas de "el mundo basado en reglas".
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josde #16 josde
#7 Sera al mundial de futbol, que es esta noticia. :-D
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karlos_ #4 karlos_
Si es La razón criticando al Perro por lo muy malo que es y nos deja sin fuegol
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Poplíteo #6 Poplíteo
#4 jamás te lo perdonaré, Manuela Carmena!
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karlos_ #2 karlos_
Pues si juega hasta Iran ....
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josde #15 josde
#2 Tu crees que van a ir a que los metan en la cárcel o los tomen como rehenes,
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Black_Txipiron #17 Black_Txipiron
A ver, que me entere, están diciendo que a cualquier español que pise EEUU le van a embargar por las deudas del gobierno? Porque la federación y gobierno son instituciones distintas y sin relacion.
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#22 unocualquierax
#17
Pero sí existe relación. Y si van, embargarán el autocar, y se quedarán con Lamine Yamal y Cucurella. xD
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#20 chavi
Gracias Mariano !!

Menos mal que el PP ha velado por ¡¡ España !!
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#10 Suleiman
Antes se permite que nos metan aranceles al 100% que no participar en el.mundial... el fútbol está por encima de todo.... Se armaría la de dios.
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#19 JanSolo *
Para mi es irrelevante. No voy a ver ningún partido del mundial igual que del anterior.
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#18 Leon_Bocanegra
Los de La Razón saben donde tocar a sus lectores para que se enfaden (aún más) con el perro.
Para el resto de mortales esto no deja de ser una puta gilipollez de "noticia"
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#21 pirat
A mí no me representan, tampoco me identifico con cierta españolidad.
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menéame