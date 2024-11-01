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Párroco de Polla (Italia) activa sin querer los filtros del móvil mientras graba video por la Cuaresma

Párroco de Polla (Italia) activa sin querer los filtros del móvil mientras graba video por la Cuaresma  

Sin darse cuenta el párroco de Polla, en la provincia italiana de Salerno, activa los filtros del móvil mientras grababa un vídeo por la Cuaresma que luego envió a los fieles.

| etiquetas: párroco , polla , italia , oración , video , filtro
7 3 1 K 47 gilipolleces
10 comentarios
7 3 1 K 47 gilipolleces
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Leclercia y los titulares de sus envíos...
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estemenda #7 estemenda
#5 Es un troll bonancible
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Pertinax #9 Pertinax *
#5 Al menos en este no ha hecho microblogging buscando el clickbait, como es su costumbre.
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neiviMuubs #10 neiviMuubs
Este envío es la polla peroo ya fue archiconocido y archicomentado con el confinamiento. Aún así me he vuelto a descojonar
1 K 28
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Jajajajaja, esta misa es la polla.
Y no miento, mirad el vídeo xD
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#3 La_Conquista_Del_Mundo
De verdad ? El párroco de Polla ? No tengo más preguntas. xD
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#8 Tensk
No veo que se haya subido antes, pero esto fue archiconocido cuando pasó hace seis años, entre antigua e irrelevante.
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Heni #1 Heni
Es la polla... ya cierro la puerta
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 ¡no cierres la puerta! ¡¡todos queremos meterla!!
1 K 21

menéame