Un párroco impide que una joven con síndrome de Down sea madrina de bautismo porque "no se sabe expresar bien"

Benacazón, en Sevilla, ha conseguido que sus vecinos se unan contra el párroco, que ha decidido que Noelia, una joven de 18 años, no pueda ser la madrina de bautismo de su primo. El motivo: es una persona con síndrome de Down.
Menudo hijo de puta
Siempre puede pedir la hojas de reclamaciones
Pues eso.
Los fariseos, usan los bautizos para premiar a parientes o amigos haciéndolos padrinos de sus hijos.
Por cierto en ese club, los padrinos son los responsables espirituales de los apadrinados en caso de falta de los padres.
Amén.
¿Dónde se creían que se metían?
Eso se habla antes, se acuerda el donativo necesario para que no haya problemas y asunto resuelto.
SI no te gustan, no te apuntes a la secta y ya. Que yo sepa, todavía no es obligatorio