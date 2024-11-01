edición general
Un párroco impide que una joven con síndrome de Down sea madrina de bautismo porque "no se sabe expresar bien"

Benacazón, en Sevilla, ha conseguido que sus vecinos se unan contra el párroco, que ha decidido que Noelia, una joven de 18 años, no pueda ser la madrina de bautismo de su primo. El motivo: es una persona con síndrome de Down.

Furiano.46
"A mí me eligieron para ser madrina de mi sobrino y el párroco me dijo que no porque no estoy casada por la Iglesia. Me dijo que yo iba a llevar a mi sobrino por el mal camino".

Menudo hijo de puta
#4 eldioni
#1 El cura tampoco estaba casado por la iglesia.
#9 Borgiano
#1 Pues tenía razón el cura, que quieres que te diga, son sus ridículas normas. Lo que hay que hacer es salir de una vez de esa ridícula institución.
Verdaderofalso
#1 para pertenecer al club tienes que aceptar sus términos y condiciones.

Siempre puede pedir la hojas de reclamaciones
CharlesBrowson
su secta, sus reglas, sino te gusta pues no vayas, que mira que tanto criticar y estan ahi todo el tiempo con el ñiñiñi
#8 Setreuf
#7 Ok, para pertenecer a un club, debes aceptar la reglas, ¿no?
Pues eso.
Los fariseos, usan los bautizos para premiar a parientes o amigos haciéndolos padrinos de sus hijos.
Por cierto en ese club, los padrinos son los responsables espirituales de los apadrinados en caso de falta de los padres.

Amén.
#3 abogado_del_diablo
Lo siento por el disgusto de la chica, pero iban a que un cura les hiciese una ceremonia tipo exorcismo para expulsar un pecado que un bebé tenía metido dentro.
¿Dónde se creían que se metían?

Eso se habla antes, se acuerda el donativo necesario para que no haya problemas y asunto resuelto.
pepel
Sin duda el cerebro de este señor funciona bastante peor que el de la muchacha.
TipejoGuti
Luego si dan la misa en latín, todo bien. Mejor que no se entienda...
Dene
Su puta secta, sus putas normas.
SI no te gustan, no te apuntes a la secta y ya. Que yo sepa, todavía no es obligatorio
Uge1966
Ese cura no se ha leído la biblia, al menos, no la historia de Abraham... y si lo ha hecho, es mal cristiano. (Lo es, en todo caso).
#13 sorecer
Sus normas, sus trozos de madera que adoran... si no te gusta, no vayas
#6 poseso
Ahí tenemos a Rajoy y no le impidieron ser presidente.
Rogue
Yo esos problemas nunca los voy a tener. Soy Ateo radical.
