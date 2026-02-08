edición general
Parques sin niñas y mujeres borradas de la vida pública: Valentina Sinis pone rostro al Afganistán de los talibanes

Parques sin niñas y mujeres borradas de la vida pública: Valentina Sinis pone rostro al Afganistán de los talibanes

El regreso de los talibanes al poder el Afganistán se ha traducido en una pérdida de derechos para las mujeres afganas, contra las que el régimen ha aprobado más de 70 leyes. Las niñas ya no pueden estudiar más allá de sexto grado y las mujeres tienen restringidos el acceso al trabajo, a la atención sanitaria e incluso se les prohíbe, por ejemplo, entrar en los jardines públicos.

cocolisto #4 cocolisto
¡Que vergüenza! Que silenciado.20 años allí la OTAN y los norteamericanos, para salir por pies y dejar allí abandonados a la gente que colaboraba por conseguir un estado moderno.
nemeame #6 nemeame
#4 Ni la OTAN ni los EEUU deberían jugar a ser la policía del mundo. Si la mayoría de los afganos no quieren a los talibanes en el poder que lo impidan ellos. Nosotros no somos quien para decirles como tienen que vivir ellos, por mucho que nos pesen ciertas cosas que por suerte no se ven en nuestras culturas
riska #8 riska
La intervenciones de las grandes potencias acaban con las estructuras sociales de los pueblos y cuando son abandonados, los más violentos y oportunistas toman el control.
En la naturaleza, cuando hay un incendio, o desastre natural, las especies pioneras, adventicias , "malas yerbas" aparecen y prosperan en esas condiciones.
No son malas yerbas, cumplen su función con arreglo a las características del ecosistema desolador.
A medida que el terreno se va nutriendo , irán apareciendo…   » ver todo el comentario
platypu #3 platypu
Greta se esta dirigiendo hacia alli en estos momentos
#5 Almirantecaraculo
#3 Greta es una activista por el clima.
Por otro lado a los talibanes los armó EEUU.
Que poco nivel, supongo que por eso dices tonterías.
platypu #7 platypu
#5 Pero que dices Greta estaba en los barcos de gaza, y a los talibanes los armo hace 50 años cuando luchaban contra la URSS
ElBeaver #2 ElBeaver
Si no quisieron proteger a sus mujeres, ahora que lo disfruten.
#1 Galton
No se podía saber... :palm:
