Parques sin niñas y mujeres borradas de la vida pública: Valentina Sinis pone rostro al Afganistán de los talibanes

El regreso de los talibanes al poder el Afganistán se ha traducido en una pérdida de derechos para las mujeres afganas, contra las que el régimen ha aprobado más de 70 leyes. Las niñas ya no pueden estudiar más allá de sexto grado y las mujeres tienen restringidos el acceso al trabajo, a la atención sanitaria e incluso se les prohíbe, por ejemplo, entrar en los jardines públicos.