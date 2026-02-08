Parques sin niñas y mujeres borradas de la vida pública: Valentina Sinis pone rostro al Afganistán de los talibanes

El regreso de los talibanes al poder el Afganistán se ha traducido en una pérdida de derechos para las mujeres afganas, contra las que el régimen ha aprobado más de 70 leyes. Las niñas ya no pueden estudiar más allá de sexto grado y las mujeres tienen restringidos el acceso al trabajo, a la atención sanitaria e incluso se les prohíbe, por ejemplo, entrar en los jardines públicos.
| etiquetas: afganistán , talibanes , mujeres
En la naturaleza, cuando hay un incendio, o desastre natural, las especies pioneras, adventicias , "malas yerbas" aparecen y prosperan en esas condiciones.
No son malas yerbas, cumplen su función con arreglo a las características del ecosistema desolador.
A medida que el terreno se va nutriendo , irán apareciendo… » ver todo el comentario
Por otro lado a los talibanes los armó EEUU.
