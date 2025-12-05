Parques nacionales EEUU. : eliminan la entrada gratuita para el Día de Martin Luther King y el 19 de junio, y añade el cumpleaños de Trump. (ENG)

En 2026, los estadounidenses tendrán entrada gratuita a los parques nacionales el día del cumpleaños del presidente Donald Trump, pero ya no el 19 de junio ni el día de Martin Luther King Jr., según la página web del Servicio de Parques Nacionales. Anteriormente, el Servicio de Parques Nacionales incluía estos dos días festivos federales entre los días de entrada gratuita a sus 116 parques.
Es extrema la aberración que supone tener a este ser inmundo manejando el mundo, solo porque unos putos ignorantes sectarios lo han puesto ahí.
Que EE. UU. esté permitiendo a este engendro en el poder debería ser razón suficiente para que el resto del mundo empezara a retirar apoyos a EE. UU., por muchas bombas atómicas que tengan en su arsenal.
No podemos depender de un país que ha demostrado repetidas veces que no es fiable y que impone ególatras empedernidos como líderes, con problemas mentales y cognitivos más que evidentes.
Es una prueba que la democracia y el sistema constitucional de EE.UU. no funciona.
Pero además Trump es un dictador nefasto para la economía, todas sus medidas económicas llevadas a cabo agravan la situación.
Puto loco.