Parques nacionales EEUU. : eliminan la entrada gratuita para el Día de Martin Luther King y el 19 de junio, y añade el cumpleaños de Trump. (ENG)

En 2026, los estadounidenses tendrán entrada gratuita a los parques nacionales el día del cumpleaños del presidente Donald Trump, pero ya no el 19 de junio ni el día de Martin Luther King Jr., según la página web del Servicio de Parques Nacionales. Anteriormente, el Servicio de Parques Nacionales incluía estos dos días festivos federales entre los días de entrada gratuita a sus 116 parques.