El Parlamento Europeo congela la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia [ENG]

Los legisladores de la UE han acordado aplazar la ratificación de un acuerdo comercial clave con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump relacionadas con Groenlandia, informaron el martes 20 de enero los principales grupos políticos. Esta advertencia del Parlamento Europeo se produce mientras el bloque de 27 países sopesa cuán dura debería ser su respuesta si Trump lleva a cabo sus amenazas contra los aliados históricos de Washington.