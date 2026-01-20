edición general
27 meneos
25 clics
El Parlamento Europeo congela la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia [ENG]

El Parlamento Europeo congela la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia [ENG]

Los legisladores de la UE han acordado aplazar la ratificación de un acuerdo comercial clave con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump relacionadas con Groenlandia, informaron el martes 20 de enero los principales grupos políticos. Esta advertencia del Parlamento Europeo se produce mientras el bloque de 27 países sopesa cuán dura debería ser su respuesta si Trump lleva a cabo sus amenazas contra los aliados históricos de Washington.

| etiquetas: ee.uu. , conflicto , parlamento , congelar , aranceles , groenlandia
23 4 0 K 281 actualidad
4 comentarios
23 4 0 K 281 actualidad
mmlv #1 mmlv
Por ahora se están haciendo los enfadados, veremos si de verdad se empiezan a tomar medidas contundentes con el matón pederasta (soy bastante exceptico)
3 K 55
nemeame #2 nemeame
Si no me equivoco ya nos estamos comiendo unos aranceles del 15% y Europa todavía está sopesando cual debe ser la respuesta mientras hace apenas unas semanas hemos acordado eximir pagar los impuestos que le corresponden a las tecnológicas de EEUU. Si los políticos no van a hacer su trabajo y defender nuestros intereses deberían dimitir, o deberían ser perseguidos por traición
2 K 38
Cehona #3 Cehona
Voy a Echar más huevos a la tortilla española, la francesa es demasiado omelette
0 K 14
pip #4 pip
Lógico, si Trump ya se ha meado en el acuerdo qué cojones vamos a aplicar.
0 K 12

menéame