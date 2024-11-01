Los parlamentarios húngaros jurarán sobre la Corona de San Esteban

Magyar está mostrando ser mucho más parecido a Orban de lo que se esperaba. Por primera vez desde hace un siglo, los parlamentarios de Hungría jurarán su cargo sobre la Santa Corona. Esta iniciativa conjunta del nuevo Primer Ministro y otros partidos ofrece un poderoso signo de retorno a las raíces históricas y católicas del país. Prácticamente todos los reyes húngaros fueron coronados con ella desde el año 1000 hasta 1916, cuando asumió el trono el Archiduque Carlos I de Austria y IV de Hungría, último emperador del imperio austrohúngaro.