El parlament catalán aprueba la ley que regula los alquileres de temporada y por habitaciones

La norma, impulsada por el Sidicat de Llogateres, equipara estos contratos a los alquileres residenciales. Los caseros que oferten estos dos tipos de alquileres tendrán que cumplir con los topes de precio en las zonas tensionadas y respetar los derechos de los inquilinos recogidos en la ley estatal de alquileres. En el caso del alquiler por habitaciones, la suma de todas las rentas del piso no podrán superar el tope que marca la ley para ese inmueble en su conjunto.

#1 Suleiman
Gran noticia, ahora solo hace falta que la puedan ejecutar.
#3 apsilon
Un brindis al sol, si no hay inspectores no servira de nada
Chepacoleta #2 Chepacoleta
Preveo que el dinero negro en pagos de alquileres va a fluir como el Amazonas
