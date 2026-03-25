"Parecían iraníes": las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Trump negociando con las sombrillas del patio de la Casa Blanca durante seis horas [Ing]  

Se ha sabido que las supuestas «conversaciones» de Donald Trump con funcionarios iraníes se celebraron en realidad con un grupo de sombrillas de jardín en el patio de la Casa Blanca. Las imágenes de las cámaras muestran al presidente hablando durante horas con las sombrillas, instando a los elementos de mobiliario exterior a "sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo". Esto explica las versiones contradictorias sobre las supuestas conversaciones entre ambos países, que Irán insiste en que nunca han tenido lugar. "Son negociadores duros", declara