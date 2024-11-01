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Parecía una contradicción directa de Einstein, o incluso, una herejía en su contra, pero no lo es. Un experimento ha confirmado que ciertas zonas oscuras dentro de una onda luminosa pueden desplazarse
Lo que han observado es algo más extraño: ciertos puntos oscuros incrustados dentro de una onda luminosa pueden desplazarse más rápido que la propia onda que los contiene.
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#1
DocendoDiscimus
Había leído Epstein en lugar de Einstein y estaba flipando sin entender un carajo.
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#2
jm22381
No importa lo rápido que viaje la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando...
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