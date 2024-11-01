edición general
Paraguas con papel impermeabilizado [CHN]

El artesano LuLei muestra el proceso de dos meses para crear un paraguas con técnicas tradicionales.

#1
Joder, son 15 minutos pero que puta maravilla!

Edit: que no os paralice que esté en chino! No es un vídeo explicativo, es un señor, música y cuatro crtelinos sueltos.
#3
#1 ni tan mal, un paraguas en 15 minutos.
#4
#1 Hace tiempo que le sigo, siempre utiliza técnicas tradicionales muy laboriosas. Sus vídeos se me hacen muy cortos (y son relajantes, además).
#5
#4 es pura fantasía, este y otro muchacho pero esos no los encuentro en youtube.

La perfección para hacer el mecanismo que abre y cierra el paraguas es sublime.
#6
#1 Y luego llegamos los paletos occidentales y le ofrecemos 10 € en el mercaillo donde nos han pedido 300€.
#7
#6 eso también pasa con la artesanía de aquí.

Hace poco terminé una manta de ganchillo, mide 1,80 x 1,50. Con tela de está tipo peluche por el otro lado.

Hay ahí metidas muchas horas más el material. Varias veces me preguntaron, joder por qué no las vendes?

Si hago calculo tiempo (y aquí también entra tiempo de diseño) material,etc. Las vendería a 180/200 euros.

Me dicen que 50 euros es un buen precio.

Y así con toda la artesanía...

Te compras una hecha en masa por 30 euros. Y tu cómo artesana o bien bajas los precios denigrando tú trabajo o no hay manera.

Y eso lo pongo como ejemplo random y cercano. Pero la cosa es así bastante en general.
#2
Videos comfort, como primitive technology.
Es una pasada ver cómo trabaja.
