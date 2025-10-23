La paradoja demográfica de Baleares: más gente que nunca con la natalidad más baja de España

Las Islas crecen en población porque la potencia económica de la comunidad atrae a un ingente número de mano de obra que llega al archipiélago para cubrir los puestos de trabajo. Al mismo tiempo, el crecimiento vegetativo se desploma y tal vez la razón sea la misma: un crecimiento económico desigual en el que los residentes optan por no tener hijos ante las dificultades de hacer frente a un coste de la vida inasumible, con el precio de la vivienda disparado. Vivir en las Islas es demasiado caro para traer niños al mundo.