¿Paquismo o neopaquismo? Estos son los estilos de interiorismo que dividen a los boomer y la generación millennial en España

"Hoy os voy a hablar de la corriente de interiorismo prevalente en nuestra época: el Neopaquismo." Así comenzaba el hilo de un usuario de X llamado @XMihura. El paquismo es, básicamente, el diseño de interiores de los pisos Paco del Franquismo y la Transición, entre 1965 y 1985. El Neopaquismo se define por una negación frontal del paquismo. El primer pilar del Neopaquismo es la omnipresencia del mueble modular en tablero y conglomerado, esas piezas ligeras que se montan con una llave Allen. La vida es provisional y el mobiliario también.