¿Paquismo o neopaquismo? Estos son los estilos de interiorismo que dividen a los boomer y la generación millennial en España

"Hoy os voy a hablar de la corriente de interiorismo prevalente en nuestra época: el Neopaquismo." Así comenzaba el hilo de un usuario de X llamado @XMihura. El paquismo es, básicamente, el diseño de interiores de los pisos Paco del Franquismo y la Transición, entre 1965 y 1985. El Neopaquismo se define por una negación frontal del paquismo. El primer pilar del Neopaquismo es la omnipresencia del mueble modular en tablero y conglomerado, esas piezas ligeras que se montan con una llave Allen. La vida es provisional y el mobiliario también.

have_a_nice_day #2 have_a_nice_day
La elección de términos es un poco confusa. Cuando se le añade neo- a un término se supone que es una revisión de algo que ya existía antes: neoliberalismo, neomarxismo...
Si el neopaquismo es la antítesis del paquismo, ¿Qué sentido tienen que compartan nombre?
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
NeoPaquismo: dicese del quiero y no puedo porque es muy caro y no llego.

Edit: por cierto, otro nuevo intento de enfrentar a los boomers y millenials comparandoles.
#4 Albarkas
Pues leyendo el artículo soy una mezcla entre Neopaco y Boomer. Cuidadico conmigo questoy muy loco xD
#1 poxemita
El NeoNeoPaquismo es decorar de El Corte Inglés.
#5 Popsandbangs *
O XMihura es Mr. Pistacho de forocoches o por las fechas me da que alguien le debe pasta a alguien
