Qué papel juega EE.UU. en Somalia, el país del que Trump no quiere inmigrantes y el Pentágono lleva años bombardeando

Para Donald Trump Somalia es un país que "apesta" y quienes migraron de allí a Estados Unidos y sus descendientes, "basura" que hay que sacar. El presidente estadounidense sorprendió el pasado martes con un ataque frontal a los somalíes durante una reunión televisada en la Casa Blanca. De ellos dijo que "solo corren de acá para allá matándose los unos a los otros", y anunció su intención de ordenar una operación migratoria en Minnesota, que alberga la mayor comunidad de somalíes en EE.UU. Minnesota es también el estado en el que resultó elegida
| etiquetas: somalia , trump , pentágono
Otro país al que masacrar y robar: uranio, mineral de hierro, estaño, yeso, bauxita, cobre, sal, petróleo y gas natural.
Pero salió bien una vez. Ya está.
Eso son países fallidos, no tienen recursos, están en la era de piedra y sería tarea titánica pacificarlos y más aún después desarrollarlos para que tengan una viabilidad económica. Y más con occidente y los países del golfo impidiendo que se desarrolle y les salga… » ver todo el comentario