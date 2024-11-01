edición general
Qué papel juega EE.UU. en Somalia, el país del que Trump no quiere inmigrantes y el Pentágono lleva años bombardeando

Qué papel juega EE.UU. en Somalia, el país del que Trump no quiere inmigrantes y el Pentágono lleva años bombardeando

Para Donald Trump Somalia es un país que "apesta" y quienes migraron de allí a Estados Unidos y sus descendientes, "basura" que hay que sacar. El presidente estadounidense sorprendió el pasado martes con un ataque frontal a los somalíes durante una reunión televisada en la Casa Blanca. De ellos dijo que "solo corren de acá para allá matándose los unos a los otros", y anunció su intención de ordenar una operación migratoria en Minnesota, que alberga la mayor comunidad de somalíes en EE.UU. Minnesota es también el estado en el que resultó elegida

fuerte con los débiles.. de primero de puto nazi.

Otro país al que masacrar y robar: uranio, mineral de hierro, estaño, yeso, bauxita, cobre, sal, petróleo y gas natural.
#6 Estados Unidos parte de un origen en que masacró a los nativos (indios) y así civilizó a su manera el país. Y con esa ideologia ha hecho su historia y apoya a quien haga lo mismo como pasa con Israel.

Pero salió bien una vez. Ya está.
Lees el artículo y te das cuenta que no van más que dando palos de ciego. Que intentan arreglar de una manera, y entonces se desajusta por otro lado. Entonces tratan de arreglar ese otro lado y les sale un problema en otra parte.

Eso son países fallidos, no tienen recursos, están en la era de piedra y sería tarea titánica pacificarlos y más aún después desarrollarlos para que tengan una viabilidad económica. Y más con occidente y los países del golfo impidiendo que se desarrolle y les salga…   » ver todo el comentario
#2 Pero muy posiblemente que EEUU tenga por allí a su ejército soltando pepinazos no ayuda. Lo mismo sería más barato intentar civilizar el país. Pero eso no lo saben hacer, sólo meten más y más soldados y eso no arregla nada, como en Afganistán.
#4 Lee el artículo. Es un país complicado de civilizar porque para empezar los somalís están fragmentados. Ni entre ellos se entienden ni apoyan. Y luego está que su supervivencia depende totalmente de la naturaleza, como en la era de piedra. No hay infraestructuras ni nada. Dependen de las ayudas que claro, las dan estos grupos armados a cambio de su apoyo.
#5 Pues eso digo, que civilizar un país es muy difícil, y EEUU nunca lo intenta. Cree que metiendo a su ejército va a conseguir algo, aunque dudo que realmente les interese civilizar a nadie.
Que allí vive Carlos Herrera.
