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El Papa León demanda a aquellos que quieren "desatar" guerras que elijan la paz en su primer mensaje de Pascua (ENG)
El Papa León XIV pidió por el diálogo y para que aquellos con poder para "desatar guerras" elijan la paz.
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#3
Spirito
*
Menudo payaso corrupto.
Vete a la mierda, sinvergüenza vende humos.
¡Cara psicópata!
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#5
TikisMikiss
#3
Lol
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#6
Spirito
*
#5
Desde el primer día de su reinado de paz y amor divino, debería haber puesto sus mil cadenas de radio, prensa, televisión e internet a denunciar el genocidio de Gaza, a denunciar el abuso de EEUU y etc etc...
¿Ahora que nos cuenta entre bambalinas, que el agua puede que moje?
El Vaticano ni hace mención a la ONU.
¡Menudo sinvergüenza!
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#8
eipoc
Esta basura de gente siempre anda con la falsa equidistancia.
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#2
azathothruna
En otros tiempos gritaban
DEUS VULT
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#9
DDJ
Que demuestre que tiene contactos con ese supuesto Dios del que llevan dos mil años dando la tabarra, no sé, que el manojo ese de perejil lance rayos o algo, así no quedaría tan ridículo ver a un hombre de su edad agitando unas hierbas
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#1
Jacusse
"Al infierno si no", añadió.
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#4
Saitama
por que no se lo pide a dios?
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#7
ctm2000j
que diferencia con el anterior Papa... de vez en cuando se le escucha algo a este...
0
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#10
Spirito
*
#7
Bergolio al menos intentó quitar prejuicios y odio en muchos ámbitos.
A mí me caía bastante bien, dentro del negocio que muchos sabemos que tienen estos canallas en nombre de Dios.
Al menos Bergolio creo que hizo lo que pudo entre esa piara sanguinaria de verdaderos cabrones para disminuir odio, pero éste tipo de EEUU ¿de qué va? ¿De vender algo?
Tiene muchísimo poder y dinero que constantemente roban a los pueblos, eso sí, un genial negocio de miseria para el Pueblo haciéndose pasar por gente del pueblo, pero nada de dignidad.
Un psicópata vende humos mediocre.
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Vete a la mierda, sinvergüenza vende humos.
¡Cara psicópata!
¿Ahora que nos cuenta entre bambalinas, que el agua puede que moje?
El Vaticano ni hace mención a la ONU.
¡Menudo sinvergüenza!
A mí me caía bastante bien, dentro del negocio que muchos sabemos que tienen estos canallas en nombre de Dios.
Al menos Bergolio creo que hizo lo que pudo entre esa piara sanguinaria de verdaderos cabrones para disminuir odio, pero éste tipo de EEUU ¿de qué va? ¿De vender algo?
Tiene muchísimo poder y dinero que constantemente roban a los pueblos, eso sí, un genial negocio de miseria para el Pueblo haciéndose pasar por gente del pueblo, pero nada de dignidad.
Un psicópata vende humos mediocre.