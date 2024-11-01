edición general
El papa critica la persecución de Trump a los migrantes: "No sé si eso es ser provida"

"Alguien que dice que está en contra del aborto, pero que está de acuerdo con el trato inhumano que reciben los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es ser provida", ha afirmado el papa

crob #2 crob *
“Alguien que dice estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte, no es realmente provida” León Dixit
Dragstat #3 Dragstat
Los provida se preocupan de los que no han nacido, una vez que lo ha hecho si hay suerte se desentienden, sino se dedican a fastidiar al prójimo como en este caso.
themarquesito #8 themarquesito
#3 Eso ya lo decía George Carlin sobre los "provida" en su monólogo "provida es antimujer": If you're pre-born, you're fine; if you're pre-school, you're fucked.
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Qué duro el papa Ratón XIV.
cocolisto #6 cocolisto *
El mimo papel que Pío XII con Hitler con el genocidio de judíos, silencio cómplice ante el genocidio en Gaza y un chascarrillo sobre Trump.
#5 pelagito
éste tío ahí, en su palacio de oro, calladito y sin hacer mucho ruido, que no se note.
#4 Jodere
Este papa de progresista no es nada, lo esta demostrando.
#7 uvi
#4 Y el de antes tampoco...pero si los comparas con antecesores pues parece comunista..pero no.

Es como Gallardón que había épocas que parecía de centro-izquierda o Montoro que era del PSOE pero de derechas :troll:
