Panadera, jefa de obra, chulapa o futbolista: los mil y un 'disfraces' de Ayuso para sus ruedas de prensa  

Aprovechando la llegada de la campaña de invierno de Emergencias, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a comparecer ataviada con un abrigo reflectante. Una 'especialidad' que arrancó Esperanza Aguirre y en la que Díaz Ayuso se ha convertido en su mejor alumna
Latrocinio selfie.
Asco.
Pero yo no lo haría tan fuerte, no sea que te atragantes.
Cualquier perroflauta de los vuestros esta a 5 años de acabar siendo Felipe González
Creció en la calle Orense centro de la biutiful people felipista donde papá tenía un cargo
Estudio en un colegio pijo, privado y religioso
Se sacó la carrera en una universidad privada
Manda a sus dos hijas a universidades privadas y en el caso de la pequeña propiedad de Santa Iglesia Católica Romana
Eso sí, para enchufar a su mujer escoge lo público. Y a su hermano
Veis, en el fondo si es usuario de lo público
Esperanza Aguirre?
Aristocrata chula admiradora de Margatet Tatcher y el neoliberalismo atlantista de los 80
Es lo que es. Lo que muestra
Vosotros os pasais la vida votando a pijos que van de obreros.
Os engañan como a tontos
Aun recuerdo cuando pillaron a Albertito Garzón. Comunista republicano asistiendo a la recepción en Palacio del 12 de octubre
Del 2024. Cuando ya no era ministro ni obligatoria su asistencia… » ver todo el comentario