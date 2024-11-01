edición general
Panadera, jefa de obra, chulapa o futbolista: los mil y un 'disfraces' de Ayuso para sus ruedas de prensa

Panadera, jefa de obra, chulapa o futbolista: los mil y un 'disfraces' de Ayuso para sus ruedas de prensa  

Aprovechando la llegada de la campaña de invierno de Emergencias, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a comparecer ataviada con un abrigo reflectante. Una 'especialidad' que arrancó Esperanza Aguirre y en la que Díaz Ayuso se ha convertido en su mejor alumna

Metabarón #1 Metabarón
Aunque la frutera se vista de seda, frutera se queda.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Por lo menos se viste sola. xD
3 K 56
Cehona #12 Cehona
A mi me gusta más el de Dora la exploradora.  media
Destrozo #3 Destrozo
Política postureo.
Latrocinio selfie.
Asco.
#8 MPPC
Ya tenemos a Mortadela, ahora nos falta Filemona :-D
#11 Leon_Bocanegra
#10 muy bien,así , tus gilipolleces en corto entran mejor.

Pero yo no lo haría tan fuerte, no sea que te atragantes.
#9 Leon_Bocanegra
#7 te he dicho ya 70 veces que no pienso leer tus turras. Sintetiza hombre. Si al final solo escribes gilipolleces, si pasan de 3 párrafos ya me he dormido.
#10 Somozano
#9 Ayuso es Ayuso. Tal cual es y será
Cualquier perroflauta de los vuestros esta a 5 años de acabar siendo Felipe González
#4 Somozano *
Es como cuando Sánchez se pone el traje de obrero defensor de la educación pública cuando

Creció en la calle Orense centro de la biutiful people felipista donde papá tenía un cargo

Estudio en un colegio pijo, privado y religioso

pbs.twimg.com/media/FF6McykXoAQew2a.jpg

Se sacó la carrera en una universidad privada
Manda a sus dos hijas a universidades privadas y en el caso de la pequeña propiedad de Santa Iglesia Católica Romana

Eso sí, para enchufar a su mujer escoge lo público. Y a su hermano

Veis, en el fondo si es usuario de lo público
#5 Leon_Bocanegra *
#4 No tan fuerte, Maragato. Que te puedes atragantar.  media
#7 Somozano *
#5 Al menos sabemos lo que votamos
Esperanza Aguirre?
Aristocrata chula admiradora de Margatet Tatcher y el neoliberalismo atlantista de los 80
Es lo que es. Lo que muestra
Vosotros os pasais la vida votando a pijos que van de obreros.
Os engañan como a tontos
Aun recuerdo cuando pillaron a Albertito Garzón. Comunista republicano asistiendo a la recepción en Palacio del 12 de octubre
Del 2024. Cuando ya no era ministro ni obligatoria su asistencia…   » ver todo el comentario
#6 chochis
#4 Mira! Un arenque rojo!
