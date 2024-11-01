edición general
17 meneos
17 clics
La Palma gana fuerza como sede del Telescopio de Treinta Metros y el consorcio comienza a negociar con España

La Palma gana fuerza como sede del Telescopio de Treinta Metros y el consorcio comienza a negociar con España

El consorcio del Telescopio de Treinta Metros (TMT) ha abierto una negociación formal con el Ministerio de Ciencia para co-diseñar una hoja de ruta que permita su posible instalación en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, impulsada por el compromiso anunciado por el ministerio de aportar hasta 400 millones de euros para que el proyecto pueda ejecutarse en la isla.El paso dado por TMT International Observatory LLC sitúa a la candidatura española en una fase de trabajo conjunto que trasciende la mera evaluación de propuestas

| etiquetas: tmt , telescopio , la palma , españa
15 2 0 K 183 ciencia
6 comentarios
15 2 0 K 183 ciencia
eaglesight1 #1 eaglesight1
Si se confirma sería una gran noticia para la ciencia en España.
2 K 48
#2 encurtido
Al margen de la posible competencia con otras candidaturas, hay varios grupos ecologistas que se oponen al proyecto.

No sé cuánto de malo es albergar este observatorio para tener una opinión, pero en cualquier caso no va a ser fácil por ambas razones.
0 K 8
oceanon3d #4 oceanon3d
#2 Ese tema está más o menos resuelto.
0 K 9
earthboy #3 earthboy
¿Este no es el que rechazaron (con estrellas de cine y protestas incluidas) en Hawaii por cosas de ancestros y dioses y mierdas de esas?
0 K 10
oceanon3d #5 oceanon3d *
#3 Bueno son sus mierdas ancestrales e identitarias ... yo los respeto sobre todo si gracias a eso se viene para a mis islas.
2 K 32
#6 Tuathan
Como no vengan con sobresueldos en "B" no montan el telescopio.
0 K 6

menéame