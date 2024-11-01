La Palma gana fuerza como sede del Telescopio de Treinta Metros y el consorcio comienza a negociar con España

El consorcio del Telescopio de Treinta Metros (TMT) ha abierto una negociación formal con el Ministerio de Ciencia para co-diseñar una hoja de ruta que permita su posible instalación en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, impulsada por el compromiso anunciado por el ministerio de aportar hasta 400 millones de euros para que el proyecto pueda ejecutarse en la isla.El paso dado por TMT International Observatory LLC sitúa a la candidatura española en una fase de trabajo conjunto que trasciende la mera evaluación de propuestas
| etiquetas: tmt , telescopio , la palma , españa
No sé cuánto de malo es albergar este observatorio para tener una opinión, pero en cualquier caso no va a ser fácil por ambas razones.