Los palillos chinos: Su historia y evolución

Los palillos chinos están integrados en la vida cotidiana de más de mil millones de personas. Está demostrado que el hábito de utilizar palillos para comer agudiza la inteligencia, la sensibilidad y la agilidad compaginado con una mejor capacidad de reacción y coordinación. Los palillos chinos, bien conocidos entre el mundo occidental como uno de los símbolos gastronómicos de la civilización oriental y patrimonio esencial de la cultura china, están integrados en la vida cotidiana de los chinos, de manera que no se pueden separar de la rutina
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Bastantes más, probablemente el doble. Además de estar integrados en las culturas de muchos países del Este y Sudeste asiáticos, también lo están en las enormes comunidades de emigrantes de esos países por todo el mundo.
En el resto del mundo suelen utilizar un equivalente a "palillos para comer", "palillos rápidos" o algo similar, incluso en China.
Incluso en Estados Unidos cuando piden comida china a domicilio, la comen con palitos.
Yo cuando voy a algún restaurante chino o japonés prefiero comer con los palitos y aunque parezca raro, la comida sabe diferente. Supongo que será porque uno se lleva a la boca bocados de distintos sabores por separado y los va combinando en la boca de diferentes formas.
Hace años aprendí a usarlos simplemente por curiosidad de saber algo nuevo y hay que reconocer que cuando uno se acostumbra son cómodos..
A mí me encantan, me parecen muy prácticos para la comida desmenuzada y para los fideos.
Claro. Requiere aprender a usarlos pero cuando te acostumbras es tan cómodo como comer con los dedos. Mi mujer se asombra cuando le muestro que hasta puedo agarrar un grano de arroz individual si quiero, cosa que con el tenedor es imposible.
Es curioso que los chinos hace miles de años aprendieron que comer con la mano era insalubre y aquí hasta la edad media se comía con la mano.
Anda, esto debe ser chovinismo del bueno... Es curioso como lo que sería tachado de supremacista si lo dijeran de algo occidental, se deja pasar y llega a portada si no lo es.
Y no tengo nada contra los palillos, que uso de vez en cuando, y que estan totalmente adaptados a la manera de… » ver todo el comentario