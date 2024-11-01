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Los palillos chinos: Su historia y evolución

Los palillos chinos: Su historia y evolución

Los palillos chinos están integrados en la vida cotidiana de más de mil millones de personas. Está demostrado que el hábito de utilizar palillos para comer agudiza la inteligencia, la sensibilidad y la agilidad compaginado con una mejor capacidad de reacción y coordinación. Los palillos chinos, bien conocidos entre el mundo occidental como uno de los símbolos gastronómicos de la civilización oriental y patrimonio esencial de la cultura china, están integrados en la vida cotidiana de los chinos, de manera que no se pueden separar de la rutina

| etiquetas: palillos , comer , bambú
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9 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
Los palillos chinos están integrados en la vida cotidiana de más de mil millones de personas.

Bastantes más, probablemente el doble. Además de estar integrados en las culturas de muchos países del Este y Sudeste asiáticos, también lo están en las enormes comunidades de emigrantes de esos países por todo el mundo.
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Sawyer76 #2 Sawyer76
#1 Si, un poco ombliguistas. En lugar de palillos chinos, deberían decir "palillos asiáticos". Corea, Japón, Vietnam... todos usan palillos, no solo los chinos.
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Cuñado #3 Cuñado *
#2 En realidad somos nosotros los que lo decimos. Sólo he visto llamarlos "chinos" en español y francés.

En el resto del mundo suelen utilizar un equivalente a "palillos para comer", "palillos rápidos" o algo similar, incluso en China.
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Mendax #4 Mendax
#2 "...cuando los antecesores chinos inventaron los palillos como una herramienta auxiliar para comer, dándole el nombre de zhù (箸) en chino antiguo...", entiendo que al haberlos inventado en China, palillos chinos es una denominación correcta aunque luego su uso se haya extendido a otras regiones.
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anv #6 anv
#1 también lo están en las enormes comunidades de emigrantes de esos países por todo el mundo

Incluso en Estados Unidos cuando piden comida china a domicilio, la comen con palitos.

Yo cuando voy a algún restaurante chino o japonés prefiero comer con los palitos y aunque parezca raro, la comida sabe diferente. Supongo que será porque uno se lleva a la boca bocados de distintos sabores por separado y los va combinando en la boca de diferentes formas.

Hace años aprendí a usarlos simplemente por curiosidad de saber algo nuevo y hay que reconocer que cuando uno se acostumbra son cómodos..
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Cuñado #8 Cuñado
#6 En España también, si se lo indicas al hacer el pedido.

A mí me encantan, me parecen muy prácticos para la comida desmenuzada y para los fideos.
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anv #9 anv
#8 A mí me encantan, me parecen muy prácticos para la comida desmenuzada y para los fideos.

Claro. Requiere aprender a usarlos pero cuando te acostumbras es tan cómodo como comer con los dedos. Mi mujer se asombra cuando le muestro que hasta puedo agarrar un grano de arroz individual si quiero, cosa que con el tenedor es imposible.

Es curioso que los chinos hace miles de años aprendieron que comer con la mano era insalubre y aquí hasta la edad media se comía con la mano.
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Kyoko #7 Kyoko *
"Además, está también demostrado que el hábito de utilizar palillos para comer agudiza la inteligencia, la sensibilidad y la agilidad compaginado con una mejor capacidad de reacción y coordinación."
Anda, esto debe ser chovinismo del bueno... Es curioso como lo que sería tachado de supremacista si lo dijeran de algo occidental, se deja pasar y llega a portada si no lo es.
Y no tengo nada contra los palillos, que uso de vez en cuando, y que estan totalmente adaptados a la manera de…   » ver todo el comentario
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mono #5 mono
Creo que en tecnología hemos ganado los europeos cuando inventamos el tenedor
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menéame