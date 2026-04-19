Palantir publica un mini manifiesto denunciando la inclusividad y las culturas “regresivas” (Eng)

“Porque nos lo preguntan mucho. La República Tecnológica, en breve: 1. Silicon Valley debe una deuda moral al país que hizo posible su ascenso. La élite de ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación. 2. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las apps. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no la obra cumbre de nuestra civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también puede estar limitando y constriñendo nuestra percepción de lo posible. 3. El correo…”
| etiquetas: palantir , manifesto
Estamos pero bien jodidos.
No sabemos muy bien qué toma esta gente a tenor de las burradas que cada día dicen, pero supongo que acabarán de politoxicómanos buscando el elixir de la eterna juventud, porque ya tienen una edad donde los excesos empiezan a pagar factura y donde parar el tiempo se convierte en una obsesión.