edición general
19 meneos
75 clics
Palantir publica un mini manifiesto denunciando la inclusividad y las culturas “regresivas” (Eng)

Palantir publica un mini manifiesto denunciando la inclusividad y las culturas “regresivas” (Eng)

“Porque nos lo preguntan mucho. La República Tecnológica, en breve: 1. Silicon Valley debe una deuda moral al país que hizo posible su ascenso. La élite de ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación. 2. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las apps. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no la obra cumbre de nuestra civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también puede estar limitando y constriñendo nuestra percepción de lo posible. 3. El correo…”

| etiquetas: palantir , manifesto
15 4 3 K 193 actualidad
9 comentarios
15 4 3 K 193 actualidad
Supercinexin #4 Supercinexin
Fascistas desatados con muchísimo más poder y mejor tecnología de la que jamás tuvieron Hitler, Pàvelic, Mussolini y sus tropas y regímenes amigos.

Estamos pero bien jodidos.
7 K 101
#5 alhambre
#4 Da terror lo que dicen tan abiertamente. La idea de tecnofeudalismo se les queda muy corta, tecnofascismo aplica mejor e incluye sus aspiraciones de control social, totalitarismo y hegemonía mundial.
1 K 22
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Y eso que el colega que está de director general (a tomar por culo la palabra CEO de una vez) se supone que es "progresista" y "hippy" y su puta madre.
2 K 46
#8 soberao *
Al fascismo le cogió la época de las anfetaminas y era una droga perfecta para esa época y esa ideología, para quemar el cuerpo a lo bonzo en el campo de batalla.
No sabemos muy bien qué toma esta gente a tenor de las burradas que cada día dicen, pero supongo que acabarán de politoxicómanos buscando el elixir de la eterna juventud, porque ya tienen una edad donde los excesos empiezan a pagar factura y donde parar el tiempo se convierte en una obsesión.
0 K 17
#7 marcotolo
cada vez veo mas claro que europa por fin se va a independizar tecnologicamnte de eeuu de una vez de manera efectiva , viendo todos estos personajes
0 K 12
Autarca #9 Autarca *
#7 Para independizarte primero tienes que comprender que estas colonizado
0 K 11
TenienteDan #1 TenienteDan
#0 No es duplicada? Justo la que tienes abajo y encima en castellano
0 K 9
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 A mi modo de verlo, son relacionadas.
0 K 11
TenienteDan #3 TenienteDan
#2 Claro que es relacionada. Por eso es dupli.
0 K 9

menéame