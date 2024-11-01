Palantir y el nuevo orden tecnológico: el manifiesto que propone sustituir la disuasión nuclear por la IA y convertir Silicon Valley en un actor militar

La empresa cofundada por Peter Thiel publica un programa político y estratégico que coloca la inteligencia artificial en el centro de la defensa nacional y exige a Silicon Valley que abandone su neutralidad Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial cofundada por Peter Thiel y Alex Karp, acaba de publicar lo que puede leerse como el programa político más ambicioso que haya producido jamás una empresa privada de tecnología. Se titula «The Technological Republic» y contiene 22 tesis que cubren desde la obliga
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**La República Tecnológica**, en síntesis.
1. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite ingenieril de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación.
2. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no el más culminante, como civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también puede estar limitando y
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Menos en China.
En un video de jabierbetzo decia que el enfoque y perspectiva respecto a la IA varian entre colonizadores y China
Los colonizadores (los que no tienen miedo de la IA) apuntan a vida artificial
Los chinos a herramientas especificas inteligentes
en.wikipedia.org/wiki/Technocracy_movement
Esto siempre ha sido el futuro ideal de todos estos hijos de puta traidores a la humanidad. Lo que propone el psicópata de Thiel no es mas que exactamente ESO, un nuevo orden mundial liderado por tecnócratas.
Lo del tecnofeudalismo de Varoufakis os pensabais que iba en coña
Eso solo aumenta el número de objetivos para el enemigo.
No como una posibilidad. Como una obligación.
Miedo
Siempre lo ha sido