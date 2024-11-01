Palantir y el nuevo orden tecnológico: el manifiesto que propone sustituir la disuasión nuclear por la IA y convertir Silicon Valley en un actor militar

La empresa cofundada por Peter Thiel publica un programa político y estratégico que coloca la inteligencia artificial en el centro de la defensa nacional y exige a Silicon Valley que abandone su neutralidad Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial cofundada por Peter Thiel y Alex Karp, acaba de publicar lo que puede leerse como el programa político más ambicioso que haya producido jamás una empresa privada de tecnología. Se titula «The Technological Republic» y contiene 22 tesis que cubren desde la obliga