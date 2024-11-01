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Palantir y el nuevo orden tecnológico: el manifiesto que propone sustituir la disuasión nuclear por la IA y convertir Silicon Valley en un actor militar

Palantir y el nuevo orden tecnológico: el manifiesto que propone sustituir la disuasión nuclear por la IA y convertir Silicon Valley en un actor militar

La empresa cofundada por Peter Thiel publica un programa político y estratégico que coloca la inteligencia artificial en el centro de la defensa nacional y exige a Silicon Valley que abandone su neutralidad Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial cofundada por Peter Thiel y Alex Karp, acaba de publicar lo que puede leerse como el programa político más ambicioso que haya producido jamás una empresa privada de tecnología. Se titula «The Technological Republic» y contiene 22 tesis que cubren desde la obliga

| etiquetas: palantir , manifiesto , rearme , alemania , japón , silicon valley , militar
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
TooBased #1 TooBased
Porque nos lo preguntan mucho.

**La República Tecnológica**, en síntesis.

1. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite ingenieril de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación.

2. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no el más culminante, como civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también puede estar limitando y

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azathothruna #2 azathothruna
A menos que la IA sea Skynet, no da miedo.
Menos en China.
En un video de jabierbetzo decia que el enfoque y perspectiva respecto a la IA varian entre colonizadores y China
Los colonizadores (los que no tienen miedo de la IA) apuntan a vida artificial
Los chinos a herramientas especificas inteligentes
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Cidwel #7 Cidwel *
Conviene recordar el movimiento elitista promulgado entre otros por el abuelo de Elon Musk

en.wikipedia.org/wiki/Technocracy_movement

Esto siempre ha sido el futuro ideal de todos estos hijos de puta traidores a la humanidad. Lo que propone el psicópata de Thiel no es mas que exactamente ESO, un nuevo orden mundial liderado por tecnócratas.

Lo del tecnofeudalismo de Varoufakis os pensabais que iba en coña
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#9 alhambre
#7 Creo que aquí tecnócrata es un eufemismo, tecnofascista lo describe mejor, por desgracia.
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Cidwel #10 Cidwel
#9 sin duda no era mas que un orden liderado por unos pocos. Dudo mucho que la democracia tuviera cabida ahi
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Anda que oculta sus intenciones. Y ahí está, actuando con total libertad.
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Asimismov #3 Asimismov
Ya veremos hacia dónde apuntarán los nuevos misiles nucleares rusos y chinos.
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Gry #6 Gry
Estos son idiotas. Si tienes armas guiadas por IA no necesitas servicio militar obligatorio y menos siendo los EEUU un país alérgico a las bajas en combate.

Eso solo aumenta el número de objetivos para el enemigo.
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#5 Marisadoro
Su visión, pasa por convertir la tecnología en el eje del poder militar, político y cultural de Occidente.
No como una posibilidad. Como una obligación.

Miedo
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#8 alhambre
#5 me copio: Da terror lo que dicen tan abiertamente. La idea de tecnofeudalismo se les queda muy corta, tecnofascismo aplica mejor e incluye sus aspiraciones de control social, totalitarismo y hegemonía mundial.
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Autarca #13 Autarca
convertir Silicon Valley en un actor militar

Siempre lo ha sido
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MAVERISCH #11 MAVERISCH
Que cree un partido y se presente a las elecciones.
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#12 fremen11
#11 No hace falta ya tienen a Cheeto.....
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menéame