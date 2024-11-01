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Pakistán: Líbano sigue siendo parte del alto el fuego (ENG)

Pakistán: Líbano sigue siendo parte del alto el fuego (ENG)

El embajador de Pakistán en Washington ha enfatizado que el Líbano sigue siendo parte del acuerdo de alto el fuego negociado por el primer ministro de Pakistán, incluso si Israel y Estados Unidos insisten en lo contrario.

| etiquetas: pakistan , líbano , alto el fuego , irán , usa , israel
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7 comentarios
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#1 Pitchford
El garante del acuerdo de alto el fuego, Pakistán, aclara las discrepancias sobre la inclusión del Líbano. ¿Para que quieres un intermediario y garante si luego no respetas su juicio? Usa e Israel impresentables y mentirosos como siempre.
7 K 88
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pero si por aquí teníamos a meneantes diciendo que no…
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
#2 Se publicaron los 10 puntos y el mediador lo confirma, pero a ellos les pueden las ganas de ver a un ejército masacrando población civil, como hicieron en Gaza.
5 K 62
Nube_Gris #4 Nube_Gris *
Toda la vida, desde pequeño, escuchando lo malos que son los moros y al final resulta que los malos eran los judíos sionistas.
4 K 48
qwertyTarantino #7 qwertyTarantino
Tristemente, da igual. No era una negociación de buena fe, no era una tregua real.

Se vieron atrapados en cumplir unas amenazas que implicaban mandarlo todo a la mierda. Como vieron que no iba a funcionar muy allá el plan (volarían en pedazos a la población civil que defendía las infraestructuras e Irán respondería desde las montañas) buscaron una salida.

Para ello quemaron la credibilidad política de Pakistán y enredaron a los iraníes a una foto de tregua negociada.
Prensa y Bolsa respiran,…   » ver todo el comentario
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sleep_timer #5 sleep_timer
Pakistán tiene pepinos nucleares, lo digo por si Biff Tannen no se ha enterado.
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#6 perica_we
que metan gaza también.
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menéame