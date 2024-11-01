Pakistán: Líbano sigue siendo parte del alto el fuego (ENG)

El embajador de Pakistán en Washington ha enfatizado que el Líbano sigue siendo parte del acuerdo de alto el fuego negociado por el primer ministro de Pakistán, incluso si Israel y Estados Unidos insisten en lo contrario.
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Se vieron atrapados en cumplir unas amenazas que implicaban mandarlo todo a la mierda. Como vieron que no iba a funcionar muy allá el plan (volarían en pedazos a la población civil que defendía las infraestructuras e Irán respondería desde las montañas) buscaron una salida.
Para ello quemaron la credibilidad política de Pakistán y enredaron a los iraníes a una foto de tregua negociada.
Prensa y Bolsa respiran,… » ver todo el comentario