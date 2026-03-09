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Pakistán implanta la semana laboral de cuatro días y suspende las clases por la subida del petróleo

Pakistán implanta la semana laboral de cuatro días y suspende las clases por la subida del petróleo

En respuesta directa a la situación actual, el Gobierno paquistaní dispuso desde este lunes una reducción de la semana laboral a cuatro días para la mayoría de sus trabajadores, así como la suspensión de clases presenciales durante dos semanas. De acuerdo con la información publicada por medios como Europa Press, estas decisiones buscan recortar de forma inmediata el consumo de combustibles en el sector público y privado, quedando exceptuados únicamente los servicios considerados esenciales y el sector bancario.

| etiquetas: pakistán , reducción de jornada , 4 dias
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7 comentarios
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jm22381 #2 jm22381
Trump salvando al planeta del CO2 :troll:
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Ultron #1 Ultron
Cuando hasta Pakistán va un paso por delante de la UE, hay que plantearse muchas cosas.
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#6 username
#1 con la ultraderecha gobernando o co-gobernando en muchos lados vamos a reducir la jornada un mojón.

Ya veremos si no la aumentamos como en Grecia o Argentina
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#3 DenisseJoel
Mientras, nuestro gobierno reduciendo los impuestos del combustible. Y suerte que no gobiernan los títeres.
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#4 egae
Voto antigua por ser del 11 de Marzo, eso en el mundo actual es un siglo :shit:
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#5 Tronchador.
#4 Joder con la relatividad especial...
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Kasterot #7 Kasterot
#4 ¿lo sabías? ¿Acaso no están haciendo esa jornada? ¿El motivo de la reducción de jornada ha "caducado"?
Con esa exquisitez en declarar antiguas las cosas no se ni que se podrá postear
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menéame