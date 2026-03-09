Pakistán implanta la semana laboral de cuatro días y suspende las clases por la subida del petróleo

En respuesta directa a la situación actual, el Gobierno paquistaní dispuso desde este lunes una reducción de la semana laboral a cuatro días para la mayoría de sus trabajadores, así como la suspensión de clases presenciales durante dos semanas. De acuerdo con la información publicada por medios como Europa Press, estas decisiones buscan recortar de forma inmediata el consumo de combustibles en el sector público y privado, quedando exceptuados únicamente los servicios considerados esenciales y el sector bancario.