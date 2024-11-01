Los pájaros tienen tantas neuronas como los primates en su prosencéfalo (cerebro anterior) [ENG]

Los pájaros son extremadamente inteligentes pese al pequeño tamaño de su cerebro. Los córvidos y algunos loros son capaces de manifestar habilidades cognitivas similares a la de los grandes primates. Pero ¿cómo lo consiguen si se ha dicho clásicamente que su cerebro tiene el tamaño de una nuez? El motivo es que la densidad neuronal de los pájaros es muy superior a la de mamíferos, especialmente en su cerebro anterior, lo que hace que este esté tan desarrollado como el de los primates sin necesidad de tener un gran tamaño. Las aves tienen, en definitiva, un poder cognitivo por masa cerebral muy superior al de los mamíferos.
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Como todo el mundo debería saber, el tamaño del cerebro no es lo que define la inteligencia, tampoco el peso. De hecho, los hombres tienen de media un cerebro más pesado que el de las mujeres.
Lo que define la inteligencia son las sinapsis, el número de relaciones interneuronales que se establecen. Y eso es mucho más eficiente… » ver todo el comentario
Solo desde una sociedad industrializada, con multitud de proyectos individuales llevados a cabo por distintos grupos de personas coordinados, se pueden llevar a cabo proezas como esa.
El dominante.
Pero sí, creo que con los animales no me habría ido mal, me hubiese gustado haber sido un Indiana Jones, así que microbiología es el pequeño refugio de quien no escogió los animales en su momento... Aunque acabé peleado con los microbiólogos a lo bestia así que ahora mismo soy también un microbiólogo frustrado, en fin...