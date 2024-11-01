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Los pájaros tienen tantas neuronas como los primates en su prosencéfalo (cerebro anterior) [ENG]

Los pájaros son extremadamente inteligentes pese al pequeño tamaño de su cerebro. Los córvidos y algunos loros son capaces de manifestar habilidades cognitivas similares a la de los grandes primates. Pero ¿cómo lo consiguen si se ha dicho clásicamente que su cerebro tiene el tamaño de una nuez? El motivo es que la densidad neuronal de los pájaros es muy superior a la de mamíferos, especialmente en su cerebro anterior, lo que hace que este esté tan desarrollado como el de los primates sin necesidad de tener un gran tamaño. Las aves tienen, en definitiva, un poder cognitivo por masa cerebral muy superior al de los mamíferos.

| etiquetas: aves , inteligencia , cerebro , prosencéfalo , neuronas
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12 comentarios
7 1 0 K 115 aves
#1 Leclercia_adecarboxylata *
En la escala evolutiva clásicamente, quizás por motivos académicos, se ha colocado a la clase Aves como precedente a la clase Mammalia. Nada más lejos de la realidad. Las aves son los únicos dinosaurios que han sobrevivido aunque hayan terminado conformando una clase diferente. Su origen se remonta a hace 150-200 millones de años, casi a la par que los mamíferos. No es que uno se haya desarrollado antes que otros, es que la evolución de ambos ha recorrido líneas paralelas, no consecutivas.

En…   » ver todo el comentario
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#3 Leclercia_adecarboxylata
#1 Dicho sea de paso, la evolución ha llevado a los pájaros a tener ese cerebro tan pequeño por una simple cuestión física. Si pesase más, les costaría más volar.

Como todo el mundo debería saber, el tamaño del cerebro no es lo que define la inteligencia, tampoco el peso. De hecho, los hombres tienen de media un cerebro más pesado que el de las mujeres.

Lo que define la inteligencia son las sinapsis, el número de relaciones interneuronales que se establecen. Y eso es mucho más eficiente…   » ver todo el comentario
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sorrillo #11 sorrillo *
#3 El ser humano también exhibe inteligencia de colmena o inteligencia de rebaño, un individuo jamás sería capaz por sí mismo de pisar la Luna o de fabricar un teléfono móvil inteligente.

Solo desde una sociedad industrializada, con multitud de proyectos individuales llevados a cabo por distintos grupos de personas coordinados, se pueden llevar a cabo proezas como esa.
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#12 Leclercia_adecarboxylata
#11 Por supuesto, no digo lo contrario obviamente :-)
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Blackat #7 Blackat
#1 Que quieres decir ? Que es posible que tengan un lenguaje complejo ?
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#9 Leclercia_adecarboxylata
#7 No sé, tú cómo lo ves? Quizás no un lenguaje complejo como los humanos desde luego. No creo que el autillo con su piar de coche pitando haga disertaciones sobre el comunismo en la Checoslovaquia de los años 50, pero sí que quizás sean capaces de expresar más cosas que "aqui comida", "peligro che" o cosas así.... Y más aún aquellos con capacidad de emitir múltiples vocalizaciones. Al fin y al cabo, la estructura social de muchos pájaros es muy compleja como para que sólo sean capaces de expresar dos cosas.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
No es por nada que a los espabilaos se les llame "pájaros" :shit:
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lonnegan #4 lonnegan
#2 Pues si mi padre decía "ese es pájaro" significaba otra cosa xD
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#4 claro, el espabilao no tiene necesariamente que serlo para cosas buenas :-D
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Ripio #10 Ripio
Yo donde más neuronas tengo es en el priapofalo, el cerebro que queda por abajo.
El dominante.
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eltxoa #6 eltxoa
sospecho que tenías que haber hecho veterinaria :troll:
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#8 Leclercia_adecarboxylata
#6 Bueno, soy microbiólogo y ahora haciendo medicina interna (muchos datos) pero me he medio cansado de los humanos y terminaré volviendo al laboratorio en el futuro dado que me he enamorado de los bichos y, por desgracia o fortuna, no puedo decirles que no en el altar.

Pero sí, creo que con los animales no me habría ido mal, me hubiese gustado haber sido un Indiana Jones, así que microbiología es el pequeño refugio de quien no escogió los animales en su momento... Aunque acabé peleado con los microbiólogos a lo bestia así que ahora mismo soy también un microbiólogo frustrado, en fin...
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menéame