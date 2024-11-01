Los pájaros tienen tantas neuronas como los primates en su prosencéfalo (cerebro anterior) [ENG]

Los pájaros son extremadamente inteligentes pese al pequeño tamaño de su cerebro. Los córvidos y algunos loros son capaces de manifestar habilidades cognitivas similares a la de los grandes primates. Pero ¿cómo lo consiguen si se ha dicho clásicamente que su cerebro tiene el tamaño de una nuez? El motivo es que la densidad neuronal de los pájaros es muy superior a la de mamíferos, especialmente en su cerebro anterior, lo que hace que este esté tan desarrollado como el de los primates sin necesidad de tener un gran tamaño. Las aves tienen, en definitiva, un poder cognitivo por masa cerebral muy superior al de los mamíferos.