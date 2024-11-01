Los países de la UE se disponen a permitir que EE. UU. acceda a los datos biométricos de los ciudadanos europeos [en]

Los países de la UE se disponen a permitir a los Estados Unidos el acceso a bases de datos biométricas nacionales que contienen datos personales confidenciales, como huellas dactilares y escaneos faciales, a cambio de mantener los viajes sin visado a los Estados Unidos. Washington exigió el acceso en 2022 como condición para continuar los viajes sin visado para los ciudadanos de la UE, excepto ciudadanos de Rumania, Bulgaria y Chipre.