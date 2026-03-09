¿Qué países del mundo tienen más hombres calvos? [MAPA]  

España lidera una estadística no muy glamurosa: es el país con mayor prevalencia de alopecia masculina del mundo. Según un análisis internacional de la plataforma especializada Medihair, el 44,5% de los hombres españoles presenta algún grado de calvicie, una cifra que sitúa al país por delante de Italia (44,37%), Francia (44,25%), EEUU (42,68%) y Alemania (41,5%), por citar solo los cinco primeros puestos. El dato confirma una tendencia conocida por dermatólogos desde hace años: la caída del cabello es especialmente común en el sur de Europa.