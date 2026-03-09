edición general
4 meneos
105 clics
¿Qué países del mundo tienen más hombres calvos? [MAPA]

¿Qué países del mundo tienen más hombres calvos? [MAPA]  

España lidera una estadística no muy glamurosa: es el país con mayor prevalencia de alopecia masculina del mundo. Según un análisis internacional de la plataforma especializada Medihair, el 44,5% de los hombres españoles presenta algún grado de calvicie, una cifra que sitúa al país por delante de Italia (44,37%), Francia (44,25%), EEUU (42,68%) y Alemania (41,5%), por citar solo los cinco primeros puestos. El dato confirma una tendencia conocida por dermatólogos desde hace años: la caída del cabello es especialmente común en el sur de Europa.

| etiquetas: calvicie , incidencia , mapa , buscador , europa
4 0 0 K 55 calveame
7 comentarios
4 0 0 K 55 calveame
#3 Albarkas
Van a comparar una calva española bronceada con una cadavérica alemana... xD
0 K 19
hazardum #7 hazardum
ONU Calvo :troll:

Somos primeros en el raking, orgullo español....

Algo pasa en el mediterráneo que estamos todos calvos.
0 K 8
eltxoa #2 eltxoa
El problema está en verlo como una desventaja cuando en verdad es todo lo contrario.
0 K 8
Sacronte #5 Sacronte
#2 Pues ya ves, a mi me gusta mi pelo largo pero lavarlo y secarlo en invierno es un cozaño xD
0 K 10
wachington #6 wachington
#2 La de quemaduras que he tenido en primavera no lo convierten en una ventaja.
0 K 12
Safrandel #1 Safrandel
Se van a poner mas contentos los turcos. :-D
0 K 6
Huginn #4 Huginn
#1 Pues Turquía está 13...
0 K 12

menéame