Países Bajos: Acoso sexual a mujeres durante las protestas por unas calles más seguras [ENG]

El grupo feminista Dolle Mina ha recibido múltiples denuncias de mujeres acosadas sexualmente y amenazadas durante las marchas "Reclamamos la noche" celebradas el sábado por la noche en varias ciudades neerlandesas [...] cientos de personas recorrieron en bicicletas iluminadas las calles de Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, entre otros lugares, para llamar la atención sobre la inseguridad de las mujeres en la calle. El motivo de las marchas fue el brutal asesinato el mes pasado de Lisa, una joven de 17 años de Abcoude, en Duivendrecht.

geralt_ #1 geralt_
Traducción automática del artículo:

El grupo feminista Dolle Mina ha recibido múltiples denuncias de mujeres acosadas sexualmente y amenazadas durante las marchas "Reclamamos la noche" celebradas el sábado por la noche en varias ciudades neerlandesas. La facción de Limburgo de la organización ha instado a las mujeres que hayan sufrido algún episodio desagradable durante las marchas a que lo denuncien.

El sábado por la noche, cientos de personas recorrieron en bicicletas iluminadas…
#2 pirat
En mi local, recuerdo sobre todo a las argentinas, uruguayas y chilenas, valorar la seguridad que sentían por la calle aquí en la noche.
Otra de las pocas cualidades que teníamos y vamos a dejar perder.
#3 Madmaxi
De ahi el nombre de la region...
