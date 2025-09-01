Países Bajos: Acoso sexual a mujeres durante las protestas por unas calles más seguras [ENG]

El grupo feminista Dolle Mina ha recibido múltiples denuncias de mujeres acosadas sexualmente y amenazadas durante las marchas "Reclamamos la noche" celebradas el sábado por la noche en varias ciudades neerlandesas [...] cientos de personas recorrieron en bicicletas iluminadas las calles de Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, entre otros lugares, para llamar la atención sobre la inseguridad de las mujeres en la calle. El motivo de las marchas fue el brutal asesinato el mes pasado de Lisa, una joven de 17 años de Abcoude, en Duivendrecht.