El país de España logra un hito histórico: el nacimiento de un tapir malayo, tras 20 años luchando por salvar esta especie

España ha alcanzado un logro sin precedentes en el ámbito de la conservación de la fauna amenazada. Tras más de dos décadas de trabajo constante, planificación científica y cooperación internacional, ha nacido por primera vez en el país una cría de tapir malayo, uno de los mamíferos más amenazados del planeta. El acontecimiento tuvo lugar en Bioparc Fuengirola y supone un avance decisivo dentro de los programas europeos de protección de especies en grave riesgo de desaparición. La llegada de la cría no es fruto del azar sino de años de trabajo.

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ostia, un veterinario de Fuengirola dedicado exclusivamente a que dos tapires hagan la casita de Roma con éxito. Se me ocurren spin-offs por todos los lados.
powernergia #2 powernergia
Ese país del que usted me habla.
