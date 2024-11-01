Pagando la factura. Las energías limpias y renovables son más baratas, pueden ser puestas en servicio ahora mismo

Lo estamos viendo en todas partes, en todos los rincones del mundo. Tormentas gigantes que provocan inundaciones nunca vistas. Carreteras cortadas por desprendimientos. Incendios forestales que se alargan durante semanas. Temporales que destruyen líneas de tren y viviendas junto al mar. Los desastres naturales son solo una parte del problema. Hemos visto más y más sequías, persistentes, devastadoras. En lugares como España, donde la lluvia suele escasear, son menos sorprendentes. En sitios donde la precipitación es más habitual, como en el Rein
Así que, en realidad, el coste de combatir el cambio climático no es tal. Las energías limpias y renovables son más baratas, pueden ser puestas en servicio ahora mismo, y el único sacrificio que exigen es no tener que respirar aire contaminado y oler a gasoil. Combatir el cambio climático no exige sacrificios, sino que nos ahorra dinero, no en el futuro sino ahora.
En pleno invierno, de noche, solo son más baratas las renovables si hay la suerte que haya suficiente viento, de lo contrario no es que sean más caras o más baratas sino que no pueden cubrir la demanda de la red, son otras energías que sí pueden producir a demanda las que la cubren.
#2 me alegra mucho que no lloviese en Cofrentes aquel día.
En Fontanars dels Alforins, hay una una planta que acumula energía solar en forma de calor y produce electricidad desde el atardecer al amanecer.