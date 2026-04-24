Paga 40.000 euros y evita entrar en la cárcel por fracturarle la mandíbula a otro hombre en un restaurante de Ibiza

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por fracturarle la mandíbula a otro en un restaurante de Eivissa, que no deberá cumplir al haber pagado una indemnización de 40.000 euros. Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de que la mañana de este viernes se celebrara el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.