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Paga 40.000 euros y evita entrar en la cárcel por fracturarle la mandíbula a otro hombre en un restaurante de Ibiza

Paga 40.000 euros y evita entrar en la cárcel por fracturarle la mandíbula a otro hombre en un restaurante de Ibiza

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por fracturarle la mandíbula a otro en un restaurante de Eivissa, que no deberá cumplir al haber pagado una indemnización de 40.000 euros. Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de que la mañana de este viernes se celebrara el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

| etiquetas: 40.000 euros , evita , cárcel
2 0 1 K 15 actualidad
4 comentarios
2 0 1 K 15 actualidad
#3 Poll *
Si es un acuerdo de conformidad no veo problema. A juicio no hubiera recibido mucha más pasta.

El agresor se rasca el bolsillo y evita la cárcel, el agredido recibe más dinero. Es un win-win para los dos.

Ya lo dicen los abogados, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio.
2 K 30
devilinside #4 devilinside
#3 En juicio hubiese recibido la misma pasta. Lo que determina la indemnización por RC en los casos de lesiones es el informe del forense, y el acuerdo sobre RC se valora en lo que indique el escrito de acusación de Fiscalía
0 K 11
karlos_ #1 karlos_
Get out of jail card
0 K 8
devilinside #2 devilinside
#1 No. Sentencia de conformidad cumpliendo el requisito previo del pago de la responsabilidad civil
0 K 11

menéame