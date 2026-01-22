Los padres de un colegio en Toledo denuncian conductas violentas reiteradas de un alumno y piden medidas urgentes a Educación

Las familias han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación. Asimismo, estos padres y madres han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación, por lo que prácticamente la totalidad de los alumnos del curso afectado no han asistido a las aulas este jueves y viernes. "Los menores sufren agresiones físicas y verbales reiteradas en el aula, recreo y servicio de comedor", han expresado los progenitores a través de un escrito.
| etiquetas: colegio , alumno , agresiones , toledo , gregorio , marañon
Es más preocupante una G de gilipollas que racismo puro y duro? Una comentarios asquerosos?
Mis amigos no son rboquita, son normales, no se escudan en grupo para soltar subnormalidades auspiciandose en un grupo.
Así que sssshhh cierra boquita
Prefiero malhablada que racista, como comprenderas al mismo nivel no está.
Así que si no tienes mejor réplica que un y tu más de parvulario, cierra la puta boquita.
“ El problema también ha tenido un fuerte impacto en el profesorado. Varias bajas laborales derivadas de esta situación han provocado una gran inestabilidad en las aulas, con cursos que han llegado a tener hasta cuatro docentes diferentes en un mismo año escolar. “
www.infobae.com/america/agencias/2026/01/22/pastor-sobre-caso-de-confl
Chaval de 3º de primaria, unos 9 años.
Que moviliza a un colegio entero (huelga), profesores de baja, el consejero de la Comunidad Autónoma implicándose.
Habría que conocer a los padres de este chaval.
Una vez el chaval me puso tan… » ver todo el comentario
No estáis con vuestros "colegas" Tened un poco de decoro y guardaos el racismo, es asqueroso.
Me chuoa tres cojones de que sea el chaval este, como si es noruego.
Pero si es gitano se dice que es gitano y eso no es racismo.
Estamos en un plan subnormal profundo de pensar que identificar a alguien es malo.
Seguro que tu eres de los que resulta que el sexo en determinados delitos es muy importante. Mucho quejarse del supuesto racismo y ser más sexista que nadie.
Me aburro