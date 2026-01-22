edición general
Los padres de un colegio en Toledo denuncian conductas violentas reiteradas de un alumno y piden medidas urgentes a Educación

Los padres de un colegio en Toledo denuncian conductas violentas reiteradas de un alumno y piden medidas urgentes a Educación

Las familias han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación. Asimismo, estos padres y madres han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación, por lo que prácticamente la totalidad de los alumnos del curso afectado no han asistido a las aulas este jueves y viernes. "Los menores sufren agresiones físicas y verbales reiteradas en el aula, recreo y servicio de comedor", han expresado los progenitores a través de un escrito.

Dakaira #17 Dakaira *
#14 no estabais buscando letras para resolver?
Es más preocupante una G de gilipollas que racismo puro y duro? Una comentarios asquerosos?

Mis amigos no son rboquita, son normales, no se escudan en grupo para soltar subnormalidades auspiciandose en un grupo.

Así que sssshhh cierra boquita
3 K 30
BastardWolf #18 BastardWolf *
#17 atacando con insultos no vas a ningun lado, te pones al mismo nivel bajo que nos estas echando en cara. Asi que no, no cierro la boquita
1 K -8
Dakaira #19 Dakaira *
#18 ya te gustaría a ti que eso fuera mínimamente cierto xD

Prefiero malhablada que racista, como comprenderas al mismo nivel no está.
Así que si no tienes mejor réplica que un y tu más de parvulario, cierra la puta boquita.
1 K 8
BastardWolf #20 BastardWolf
#19 que no me mandes callar, que tu no eres nadie para hacerlo. Te quieres encontrar conmigo en algun lado y lo intentas deverdad?
1 K -8
Dakaira #21 Dakaira
#20 sssshhh
1 K 8
yoma #6 yoma
En portada hay una que trata de este tema, relacionada NO DUPE www.meneame.net/story/alumno-agredio-llamo-guarra-amenazo-matar-hijo-d
1 K 24
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Leo en otro medio que …

“ El problema también ha tenido un fuerte impacto en el profesorado. Varias bajas laborales derivadas de esta situación han provocado una gran inestabilidad en las aulas, con cursos que han llegado a tener hasta cuatro docentes diferentes en un mismo año escolar.
0 K 12
BastardWolf #3 BastardWolf
#2 menuda joyita de niño. Debe ser carne de reformatorio
0 K 12
BastardWolf #1 BastardWolf
Como un unico alumno puede provocar algo asi? No se le expulsa?
0 K 12
Mauricio_Colmenero #8 Mauricio_Colmenero
#1 No, según el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor,



www.infobae.com/america/agencias/2026/01/22/pastor-sobre-caso-de-confl



Chaval de 3º de primaria, unos 9 años.

Que moviliza a un colegio entero (huelga), profesores de baja, el consejero de la Comunidad Autónoma implicándose.

Habría que conocer a los padres de este chaval.
1 K 20
BastardWolf #9 BastardWolf
#8 pues otras joyitas, seguro
0 K 12
DaniTC #10 DaniTC *
#8 qué recuerdos de la Ele.
0 K 11
#23 Pitchford
#8 Si la expulsión no es el camino (yo lo expulsaría), creo que habría que explorar multas disuasorias a los padres o, si fueran insolventes, condenas a trabajos sociales. Luego ya que se encarguen ellos de "educar" al niño a su manera para que las condenas no se repitan.
0 K 14
manzitor #12 manzitor
#1 Se supone que los protocolos de acoso están para eso.
1 K 20
#16 oscarcr80
#12 Protocolo de acoso:  media
0 K 9
Ms2 #11 Ms2
Madre mía... {0x1f633} ☹️
0 K 8
#22 Jjota
9 años, alumno que se cree el rey, ya que no le pasa nada, padres que la culpa será de otros, por que en España se enseña mal que me lo han dicho en el tick tock, y departamento de educación que mira para otro lado, hasta que los padres no llevan a sus hijos al cole, solución cambiarlo de cole y que pillen cacho otros.
0 K 7
BiRDo #25 BiRDo
#22 La delegación de educación es la que tiene que resolver el problema. En el caso de menores que no deban estar en el centro no sé a partir de qué edad puede llamarse a los padres para que lo recojan y se hagan cargo del hijo y si no, a las autoridades. En mi instituto (también son menores, pero no tanto), se ha llegado a llamar a la Guardia Civil para expulsar a un alumno que ni el padre podía sacar de clase y estaba con un ataque de ira de psiquiátrico.

Una vez el chaval me puso tan…   » ver todo el comentario
0 K 11
#4 zpucky
Nadie pide letra para resolver?
2 K -25
BastardWolf #5 BastardWolf *
#4 dame una G
3 K -12
Dakaira #13 Dakaira
#4 #5 G de gilipollas...

No estáis con vuestros "colegas" Tened un poco de decoro y guardaos el racismo, es asqueroso.
5 K 34
BastardWolf #14 BastardWolf
#13 ni tu tampoco, guardate tus insultos
2 K -19
#24 Katos
#13 mira el payo lo que dice.
Me chuoa tres cojones de que sea el chaval este, como si es noruego.
Pero si es gitano se dice que es gitano y eso no es racismo.

Estamos en un plan subnormal profundo de pensar que identificar a alguien es malo.

Seguro que tu eres de los que resulta que el sexo en determinados delitos es muy importante. Mucho quejarse del supuesto racismo y ser más sexista que nadie.


Me aburro
0 K 7
Lerena #7 Lerena
#4 Estás jugando con fuego.
0 K 10
#15 Vamohacalmano
#4 It's a trap!!!
0 K 7

