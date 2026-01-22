Los padres de un colegio en Toledo denuncian conductas violentas reiteradas de un alumno y piden medidas urgentes a Educación

Las familias han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación. Asimismo, estos padres y madres han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de rechazo ante esta situación, por lo que prácticamente la totalidad de los alumnos del curso afectado no han asistido a las aulas este jueves y viernes. "Los menores sufren agresiones físicas y verbales reiteradas en el aula, recreo y servicio de comedor", han expresado los progenitores a través de un escrito.