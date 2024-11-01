edición general
Padres chinos descubren por qué su hija es rubia y tiene ojos azules

Un hombre apellidado Yang y su esposa, residentes en la ciudad-prefectura de Yancheng (Jiangsu, China), han descubierto por qué su hija de tres años —apodada Guojiang— es rubia y con ojos azules, informaron medios locales. En un primer momento, la pareja quedó inicialmente desconcertada por la inusual apariencia de la pequeña, y llegaron a pensar que el hospital les había entregado por error el bebé equivocado cuando nació en mayo de 2022. Sin embargo, posteriores pruebas de ADN confirmaron que la niña es, efectivamente, su hija biológica.

#6 Cuchifrito
han descubierto por qué su hija de tres años —apodada Guojiang— es rubia y con ojos azules
«Los genes recesivos heredados de mi bisabuelo, que afectan nuestra apariencia, parecen estar inactivos en los varones», explicó Guojiang

Me cago en la leche, ¿y que una niña de tres años sepa hablar así no les sorprende? xD
#8 poxemita
#6 los chinos nos llevan años de ventaja.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#6 es que todo eso en chino se dice 'chin-pun' xD
Pertinax #1 Pertinax *
¿Porque han copiado y mejorado tecnología occidental? :troll:
Foxdie #2 Foxdie
Bueno, lo descubrirá el padre, más bien, xD xD xD xD xD
#5 poxemita
Algo raro hay, porque bisabuelos tampoco es un parentesco muy lejano como para que tus padres o abuelos no te cuenten.
En España sería la cosa pelín más facil porque el apellido de tu bisabuelo llegaría a tu madre.
#3 davidvsgoliat
El fontanero Jenssen?
#7 Feliberto
¿Averiguaron? El padre no sabia que su abuelo era ruso?
Don_Pixote #4 Don_Pixote
El bisabuelo y el repartidor eran rusos, faltan datos
Davidavidú #10 Davidavidú *
Ejem... ¿Alguien sabe por dónde anduvo #Jabiertzo en agosto de 2021? :shit:

Perdón, perdón, perdón. :foreveralone:
