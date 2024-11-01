Padres chinos descubren por qué su hija es rubia y tiene ojos azules

Un hombre apellidado Yang y su esposa, residentes en la ciudad-prefectura de Yancheng (Jiangsu, China), han descubierto por qué su hija de tres años —apodada Guojiang— es rubia y con ojos azules, informaron medios locales. En un primer momento, la pareja quedó inicialmente desconcertada por la inusual apariencia de la pequeña, y llegaron a pensar que el hospital les había entregado por error el bebé equivocado cuando nació en mayo de 2022. Sin embargo, posteriores pruebas de ADN confirmaron que la niña es, efectivamente, su hija biológica.