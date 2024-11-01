edición general
13 meneos
13 clics
Pacheta, entrenador del Granada: "Me echaron del Cartagena porque una pitonisa le dijo al presidente que no íbamos a ascender"

Pacheta, entrenador del Granada: "Me echaron del Cartagena porque una pitonisa le dijo al presidente que no íbamos a ascender"

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', es el último invitado de El Cafelito de Josep Pedrerol. En el podcast, el técnico burgalés cuenta una curiosa anécdota que ha llamado mucho la atención y tiene que ver con su salida del Cartagena en 2013 cuando tenía opciones de subir de categoría. "Me echaron tras clasificarnos para el playoff de ascenso. Fue porque una pitonisa le dijo al presidente que conmigo el equipo no iba a ascender", aseguró el actual entrenador del Granada, club al que llegó a mediados de mayo del año pasado.

| etiquetas: pacheta , entrenador , cartagena , ascenso , despido , pitonisa
11 2 0 K 124 actualidad
7 comentarios
11 2 0 K 124 actualidad
#1 concentrado
Pues no sé de qué se queja. La pitonisa no se equivocó :troll:
1 K 29
#2 PerritaPiloto
#1 No soy pitonisa, pero eso es despido improcedente.
1 K 11
DaniTC #4 DaniTC
#1 pero si lo echaron xD
1 K 13
#5 Pitchford
Profecía autocumplida se llama..
1 K 26
#6 solojavi
El motivo del despido y el correspondiente juicio por despido improcedente van a entrar en la leyenda del "furbo"
0 K 9
Butters #3 Butters
Ponle dos velas negras
0 K 7
taSanás #7 taSanás *
yo conozco una empresa que factura 5.700 millones de euros en la que tienen a un grafólogo para que revise la firma de los nuevos empleados.... no digo más de cómo están algunos de la cabecita..
0 K 7

menéame