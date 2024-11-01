Pacheta, entrenador del Granada: "Me echaron del Cartagena porque una pitonisa le dijo al presidente que no íbamos a ascender"

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', es el último invitado de El Cafelito de Josep Pedrerol. En el podcast, el técnico burgalés cuenta una curiosa anécdota que ha llamado mucho la atención y tiene que ver con su salida del Cartagena en 2013 cuando tenía opciones de subir de categoría. "Me echaron tras clasificarnos para el playoff de ascenso. Fue porque una pitonisa le dijo al presidente que conmigo el equipo no iba a ascender", aseguró el actual entrenador del Granada, club al que llegó a mediados de mayo del año pasado.