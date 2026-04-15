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Pablo Motos se pronuncia tras la polémica por el IVA de los libros: “Nadie comprobó el dato, que es un error”
Tras el programa con Sonsoles Ónega, el presentador admite el error en directo, reconoce que el dato no fue contrastado y asume la responsabilidad por la confusión generada
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#1
Ratoncolorao
“Sónsoles nos propuso hablar de ello y nadie comprobó el dato”
¿Se puede ser más rata inmunda y traidora?
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#6
Eukherio
*
#1
Es que la cagó él y la otra le dio la razón. Si lo cuenta bien tiene que asumir que es un bocazas, y eso parece que le jode especialmente. Entonces la culpa es de ella que propuso el tema y del becario que no corrigió sus mierdas.
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#7
Aiden_85
#1
teniendo un premio planeta en la tertulia del programa y que el premio planeta lo entregue su corporación y no lo sabía, pues....
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#3
Herumel
La pregunta: ¿Cuántos datos das que no podemos contrastar y se los cuelas a la gente?
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#5
Ludovicio
*
"Sentimos mucho que nos hayan pillado en la mentira de hoy"
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#2
CuiProdestHocBellum
Le ha tirado de la lengua a la invitada y seguido el rollo. Y a sabiendas de que era mentira, ha estirado el chicle. Cuando es descubierto y tiene repercusión mediática, recula y deja como mentirosa a su invitada... Se ha marcado un TACO, igualito que su ídolo el pederasta naranja.
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#4
Iruñakis
Es un placer serle útil
www.instagram.com/reel/DXKTdACDnCg/?igsh=MW15ZzFvZGx2YXZvNQ==
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¿Se puede ser más rata inmunda y traidora?