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Pablo Motos se pronuncia tras la polémica por el IVA de los libros: “Nadie comprobó el dato, que es un error”

Pablo Motos se pronuncia tras la polémica por el IVA de los libros: “Nadie comprobó el dato, que es un error”

Tras el programa con Sonsoles Ónega, el presentador admite el error en directo, reconoce que el dato no fue contrastado y asume la responsabilidad por la confusión generada

| etiquetas: iva , pablo motos , sonsoles onega , el hormiguero
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7 comentarios
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Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
“Sónsoles nos propuso hablar de ello y nadie comprobó el dato”
¿Se puede ser más rata inmunda y traidora?
3 K 60
#6 Eukherio *
#1 Es que la cagó él y la otra le dio la razón. Si lo cuenta bien tiene que asumir que es un bocazas, y eso parece que le jode especialmente. Entonces la culpa es de ella que propuso el tema y del becario que no corrigió sus mierdas.
1 K 27
Aiden_85 #7 Aiden_85
#1 teniendo un premio planeta en la tertulia del programa y que el premio planeta lo entregue su corporación y no lo sabía, pues....
0 K 10
Herumel #3 Herumel
La pregunta: ¿Cuántos datos das que no podemos contrastar y se los cuelas a la gente?
2 K 46
Ludovicio #5 Ludovicio *
"Sentimos mucho que nos hayan pillado en la mentira de hoy"
0 K 11
#2 CuiProdestHocBellum
Le ha tirado de la lengua a la invitada y seguido el rollo. Y a sabiendas de que era mentira, ha estirado el chicle. Cuando es descubierto y tiene repercusión mediática, recula y deja como mentirosa a su invitada... Se ha marcado un TACO, igualito que su ídolo el pederasta naranja.
0 K 9

menéame