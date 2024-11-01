Pablo Iglesias a Rufián: 'Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas'

Cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con Vito Quiles es como... Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas. ¡Son fascistas!. "Yo ya estoy harto además de ver que los antidisturbios solamente pegan a la gente de izquierdas. Tengo ganas de ver a los antidisturbios pegar de una vez a estos matones que van buscando provocaciones y van buscando hacer daño"
| etiquetas: pablo iglesias , rufian
Solo el tiene permitido cabalgar contradicciones
#8 ¿En qué beneficia a Rufián o a la izquierda ese relación (
casihomoerótica) con "Quiles"?
Ahora me acuerdo de cuando le invitaban a Intereconomía , el iba a luchar los demas no.
No son tan puros como el por eso ve a todo el mundo PSOE o facha .
Ya quisieras ser digno de lamerle las botas a ese, coletas
Si no fuese separata lo votaba a presidencia!
Ni que fuera una relación tóxica.