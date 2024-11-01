edición general
9 meneos
110 clics
Pablo Iglesias a Rufián: 'Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas'

Pablo Iglesias a Rufián: 'Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas'

Cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con Vito Quiles es como... Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas. ¡Son fascistas!. "Yo ya estoy harto además de ver que los antidisturbios solamente pegan a la gente de izquierdas. Tengo ganas de ver a los antidisturbios pegar de una vez a estos matones que van buscando provocaciones y van buscando hacer daño"

| etiquetas: pablo iglesias , rufian
7 2 1 K 98 actualidad
13 comentarios
7 2 1 K 98 actualidad
Comentarios destacados:      
Pertinax #1 Pertinax *
Pablo ¿Ya has olvidado cuando no tenías problema en compartir mesa con el falangista García Serrano, ese puto nazi confeso?
11 K 107
I.Casillas #8 I.Casillas
#1 O como cuando cobraba de la television que era propiedad del regimen islamico que condena a muerte a los homosexuales y lo justificaba porque "e un mondo difficile" www.youtube.com/watch?v=FP-skkGWE_4

Solo el tiene permitido cabalgar contradicciones
2 K 29
gringogo #12 gringogo *
#1 Cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con Vito Quiles es como... #3

#8 ¿En qué beneficia a Rufián o a la izquierda ese relación (casi homoerótica) con "Quiles"?
2 K 41
#3 arreglenenlacemagico
Haga como yo apele a la política para hacer crowdfunding y no se meta en política.
Ahora me acuerdo de cuando le invitaban a Intereconomía , el iba a luchar :roll: los demas no.
No son tan puros como el por eso ve a todo el mundo PSOE o facha .
7 K 70
#4 Kuruñes3.0
#3 Rufian, el Facha, nombre de comic de los 80 xD
0 K 7
Pertinax #11 Pertinax
#3 Se retroalimentan.
0 K 13
cocolisto #10 cocolisto
Lo de que la policía nunca pega a los fascistas es verdad. A veces los protege.
3 K 41
Enero2025 #13 Enero2025
#10 la policía solo pega a quien Marlasca quiere.
0 K 6
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Hay un ligero tufillo totalitarista en las palabras del compañero Pablo …
2 K 31
denocinha #5 denocinha
Pablo Iglesias ya no sabe contra quién embestir
1 K 27
#2 Kuruñes3.0
Jajajajaja
Ya quisieras ser digno de lamerle las botas a ese, coletas xD xD xD
Si no fuese separata lo votaba a presidencia!
1 K 10
#9 Ominous
Seguimos virando hacía el extremismo, claro que sí. No hables con quién a mi no me guste, Rufi.
Ni que fuera una relación tóxica.
0 K 10
SegarroAmego #6 SegarroAmego
Habló de putas la tacones
0 K 6

menéame